Interceptan un bus con 420 kilos de explosivos rumbo a Cali

Un vehículo de servicio público acondicionado con 420 kilos de explosivos fue interceptado por la Policía Nacional en la vía Panamericana, entre los municipios de Villa Rica y Santander de Quilichao.

De acuerdo con Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, el automotor habría salido del departamento del Cauca y tendría como destino la capital del Valle, donde se realizará la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto.

El operativo para interceptar el automotor se desarrolló durante la madrugada de este miércoles, en el marco del Plan Blindaje.

Vehículo sería utilizado para cometer un atentado

Según la información conocida, el vehículo iba a ser utilizado para atentar contra instalaciones de la Policía y el Ejército durante la posesión presidencial.

Según las autoridades, la acción habría sido atribuida al frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, perteneciente al Estado Mayor Central y bajo el mando de Iván Mordisco.

Ofrecen recompensa por información

Las autoridades reiteraron que se mantiene una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita anticipar y prevenir acciones que puedan poner en riesgo la seguridad de la ciudadanía durante la posesión presidencial.

La Policía también habilitó la línea de emergencias 123 y el número 321 394 5156 para recibir información relacionada con este tipo de hechos, bajo absoluta reserva.

Autoridades refuerzan la seguridad para la posesión

En una entrevista con Blu Radio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el Gobierno Nacional ha recibido alertas relacionadas con terrorismo, ataques con drones y vandalismo que buscarían afectar la seguridad el día de la posesión.

“Si estamos allá es porque hay riesgos. Si no existieran riesgos, pues no existiría la fuerza pública”, afirmó Sánchez.

Por esta razón, se desplegó un plan de seguridad con más de 11.000 integrantes de la Fuerza Pública, quienes estarán encargados de garantizar la tranquilidad durante el evento.