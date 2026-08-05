Luis Abel Delgado hizo la banda presidencial de Abelardo de la Espriella

En una emotiva ceremonia previa a su investidura oficial, el presidente electo Abelardo de la Espriella recibió la banda presidencial que utilizará al asumir el cargo. La pieza fue entregada de manos de un grupo de veteranos y reservistas de la patria, marcando un hito simbólico antes del acto republicano que se celebrará en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

El propio mandatario electo destacó el trabajo detrás de esta prenda republicana, cuyas puntadas llevan el sello insustituible de Luis Abel Delgado, el caleño conocido mundialmente como «el sastre de los presidentes y los papas».

Un refugio tallado en fe y bordados

En la sala de su hogar en Cali, rodeado de imágenes de la Virgen de Guadalupe y cuadros sacros, el susurro constante de una vieja máquina Singer de manivela marca el ritmo de trabajo de Luis Abel. Según cuenta AFP, hace más de una década, la vida le infligió un golpe devastador con la muerte de su esposa e hija en un trágico accidente. Sin embargo, en medio de la adversidad, encontró en la costura fina y en el bordado a mano un refugio para el alma.

Lo que comenzó con la confección de insignias para las Fuerzas Militres pronto trascendió las fronteras colombianas.

El artesano del Vaticano

El destino de Luis cambió en mayo de 2007 cuando una mitra bordada por sus manos le fue entregada a Benedicto XVI durante su visita a Brasil.

Impresionado por la delicadeza del trabajo, el sumo pontífice se interesó en su arte, y meses después, en octubre de ese mismo año, Delgado viajó al Vaticano para regalarle una bandera de Colombia hecha a mano.

Ese encuentro dio paso a un vínculo directo de ocho años con la Santa Sede. Desde su taller en Cali, con telas enviadas desde Roma, confeccionó albas, casullas, estolas y mitras para Benedicto XVI y para su sucesor. Fue en esas jornadas de trabajo milimétrico donde el propio papa le confió pasajes íntimos sobre el dolor de sus piernas y el agotamiento físico que lo llevaría a su histórica renuncia.

Las manos que vistieron a los líderes del mundo

A la par de su labor sagrada para la Iglesia Católica, la destreza de Delgado lo llevó a vestir a las máximas autoridades de la política internacional. De su taller han salido las bandas presidenciales de exmandatarios colombianos como Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, así como las de los expresidentes de Estados Unidos Bill Clinton, George H. W. Bush y George W. Bush. Su aguja también ha dado forma a los símbolos patrios de líderes de Ecuador, Perú, Brasil, Panamá, Costa Rica, México, Chile y Argentina.

Con la entrega de la banda presidencial a Abelardo de la Espriella, Luis Abel Delgado reafirma su lugar como el artesano silencioso que, desde la intimidad de su hogar en Cali, continúa tejiendo los hilos que unen la fe, la tradición y la historia de los pueblos.