Capturan al presunto feminicida de Laura Valentina Lozano

José David López Celis, expareja de la patinadora Laura Valentina Lozano, fue capturado como presunto responsable del feminicidio de la joven, ocurrido el pasado 21 de febrero en un apartamento del sector de Cedritos, en el norte de Bogotá.

La detención fue realizada el martes 4 de agosto por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, con apoyo de la Policía Nacional. La orden se hizo efectiva en la Clínica La Colina, donde el investigado recibía atención médica.

La captura fue ordenada por el Juzgado 32 de Control de Garantías de Bogotá, que impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso penal. La decisión se produjo después de que la Fiscalía presentara nuevos elementos materiales probatorios relacionados con las circunstancias en las que murió Laura Valentina.

Las pruebas que fortalecieron la investigación

Entre las evidencias valoradas se encuentran un video grabado por el conductor de la plataforma que trasladó a la joven hasta el apartamento de su expareja, los mensajes intercambiados con la víctima, los testimonios de sus familiares y los resultados forenses.

De acuerdo con el relato del conductor, la joven le habría pedido que la esperara mientras subía al apartamento para recoger algunas pertenencias. Sin embargo, pasaron más de 20 minutos sin que regresara, por lo que el hombre se preocupó y comenzó a grabar un video. “Ahí observo y grabo que este muchacho sale por la ventana como a lanzarse, él vuelve a entrar y después lo veo enviando como mensajes”, relató.

Según la investigación, Laura Valentina llegó al inmueble para recoger algunas pertenencias y a su mascota después de terminar la relación. Cuando intentó abandonar el lugar, López Celis presuntamente la habría amenazado con hacerse daño para lograr que regresara al apartamento.

La hipótesis de la Fiscalía sostiene que, una vez dentro del inmueble, la joven habría sido golpeada y puesta en estado de indefensión. Posteriormente, habría muerto por asfixia mecánica. Por esta razón, el ente acusador adicionó un agravante a la imputación por el delito de feminicidio.

De acuerdo con el juez, “el imputado instrumentalizó el chantaje emocional” y utilizó las falsas amenazas de suicidio como “un mecanismo de manipulación bajo perspectiva de género para atraer nuevamente a la víctima”. Además, consideró que el investigado podría representar un peligro para la sociedad y para otras mujeres.

El acusado había quedado en libertad

López Celis había sido detenido inicialmente después de que las autoridades encontraran el cuerpo de Laura Valentina dentro del apartamento. Sin embargo, durante las primeras audiencias realizadas en febrero, un juez decidió dejarlo en libertad al considerar que no representaba un peligro para la sociedad.

La determinación generó rechazo entre los familiares de la víctima y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres. Durante los meses siguientes, la Fiscalía continuó recolectando evidencias hasta solicitar nuevamente su captura y una medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Laura Valentina Lozano tenía 21 años, estudiaba Ciencias Políticas y era patinadora artística de alto rendimiento. La joven había representado a Colombia en competencias internacionales y también se desempeñaba como instructora de patinaje.

Con la captura, José David López Celis permanecerá privado de la libertad mientras continúa el proceso judicial. El investigado conserva la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria en firme.