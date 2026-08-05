¿Quién es el mayor general Norberto Mujica Jaime?

El estratega que vuelve para reorganizar la inteligencia y fortalecer el mando de la Policía

Si Alejandro Barrera representa al hombre de operaciones, Norberto Mujica Jaime encarna al estratega. Su carrera nunca estuvo marcada por el protagonismo mediático, sino por la construcción de una visión institucional basada en el análisis, la disciplina y la inteligencia como eje de la seguridad.

Nacido en Barranquilla, ingresó a la Policía Nacional con una convicción clara: prepararse académicamente al mismo nivel que profesionalmente. Mientras ascendía en la institución también construía una de las hojas de vida más sólidas entre los oficiales de su generación, combinando estudios en derecho, administración, criminología y seguridad con una extensa experiencia en investigación criminal e inteligencia.

Su trayectoria lo llevó por algunas de las dependencias más sensibles de la Policía Nacional. Pasó por la DIJIN, lideró operaciones de inteligencia, fue subdirector de Antinarcóticos y posteriormente asumió la Dirección General del INPEC, donde enfrentó uno de los sistemas más complejos del Estado colombiano: el penitenciario. Allí entendió que la lucha contra el crimen no termina con la captura de los delincuentes, sino que continúa dentro de las cárceles, donde muchas organizaciones siguen operando.

Posteriormente regresó a la inteligencia policial, un escenario que conocía a profundidad. Desde allí fortaleció los procesos de análisis estratégico y la articulación entre las diferentes unidades encargadas de combatir el crimen organizado, convencido de que las grandes operaciones no nacen de la improvisación sino de meses de trabajo silencioso.

Dentro de la institución siempre fue considerado un oficial técnico, sereno y profundamente institucional. Su liderazgo nunca se caracterizó por los discursos grandilocuentes, sino por la capacidad de construir equipos, coordinar operaciones complejas y tomar decisiones sustentadas en información precisa.

Como ocurrió con otros generales de su generación, en 2022 fue retirado de la Policía durante la reestructuración de la cúpula. Su salida cerró una etapa para una generación formada en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales que marcaron las últimas dos décadas del conflicto colombiano.

Ahora, su regreso como subdirector representa la recuperación de una experiencia que pocos oficiales reúnen. Mientras el director define el rumbo de la institución, Mujica tendrá la tarea de convertir esa estrategia en una Policía más articulada, más técnica y con mejores capacidades para enfrentar las nuevas amenazas de seguridad.

El reto no será menor. El crimen organizado ya no responde a un solo cartel o a una única estructura armada. Hoy enfrenta redes transnacionales, economías ilegales diversificadas, cibercriminalidad y organizaciones con enorme capacidad de adaptación. En ese escenario, la experiencia de Norberto Mujica puede convertirse en uno de los principales activos de una Policía que busca recuperar capacidad operativa y fortalecer nuevamente su inteligencia.

Más que el regreso de un general, su nombramiento representa el retorno de una forma de entender la seguridad: menos improvisación, más estrategia; menos protagonismo, más resultados. Esa será la vara con la que será medido en esta nueva etapa al servicio de la institución.