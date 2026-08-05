Carolina Gómez y Miller Soto presentarán la posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto en la ciudad de Cali, ya tiene definidos a los presentadores de la transmisión oficial del evento. La periodista Carolina Gómez y el abogado Miller Soto fueron elegidos para conducir la cobertura institucional de la ceremonia en la que el presidente electo asumirá oficialmente el mandato para el periodo 2026-2030, según confirmó el programa 6AM W de Caracol Radio.
Ambos fueron anunciados semanas atrás como los voceros oficiales del Gobierno entrante, una responsabilidad que los convierte en los principales enlaces entre la Presidencia, los medios de comunicación y la ciudadanía. Ahora, además de cumplir con esa labor informativa, tendrán la misión de acompañar uno de los actos más importantes de la vida política del país.
Carolina Gómez cuenta con una amplia trayectoria en los medios de comunicación. Se ha desempeñado como productora, periodista y presentadora de televisión, con experiencia en el cubrimiento de temas de actualidad y acontecimientos de interés nacional.
¿Quién es Miller Soto?
Por su parte, Miller Soto es abogado, docente universitario y doctor en Derecho y Economía de la Empresa. Su carrera ha estado enfocada en el ámbito jurídico, la academia y la comunicación institucional, perfil que lo llevó a convertirse en una de las figuras clave del equipo de vocería del presidente electo.
La ceremonia de posesión tendrá un componente histórico, ya que por primera vez este acto protocolario se realizará en Cali y no en Bogotá. Se espera la asistencia de jefes de Estado, delegaciones internacionales, representantes diplomáticos e invitados especiales, además de un amplio operativo de seguridad.
Con Carolina Gómez y Miller Soto al frente de la transmisión oficial, los colombianos podrán seguir cada momento de la jornada, desde la llegada de los invitados y las delegaciones internacionales hasta el juramento presidencial y los actos protocolarios posteriores.
Su participación reafirma el papel que desempeñarán como las voces oficiales del Gobierno de Abelardo de la Espriella y marca el inicio de una nueva etapa en la comunicación institucional de la Presidencia.