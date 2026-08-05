Carolina Gómez y Miller Soto presentarán la posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto en la ciudad de Cali, ya tiene definidos a los presentadores de la transmisión oficial del evento. La periodista Carolina Gómez y el abogado Miller Soto fueron elegidos para conducir la cobertura institucional de la ceremonia en la que el presidente electo asumirá oficialmente el mandato para el periodo 2026-2030, según confirmó el programa 6AM W de Caracol Radio.

Ambos fueron anunciados semanas atrás como los voceros oficiales del Gobierno entrante, una responsabilidad que los convierte en los principales enlaces entre la Presidencia, los medios de comunicación y la ciudadanía. Ahora, además de cumplir con esa labor informativa, tendrán la misión de acompañar uno de los actos más importantes de la vida política del país.

Carolina Gómez cuenta con una amplia trayectoria en los medios de comunicación. Se ha desempeñado como productora, periodista y presentadora de televisión, con experiencia en el cubrimiento de temas de actualidad y acontecimientos de interés nacional.