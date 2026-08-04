La Lotería de la Cruz Roja realizó este martes 4 de agosto de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, uno de los juegos de suerte y azar con mayor trayectoria en Colombia.

La jornada permite conocer el número y la serie favorecidos con el premio mayor de 11.800 millones de pesos, así como las demás categorías contempladas en el plan oficial de premios, bajo procedimientos que garantizan la transparencia.

¿Cómo funciona la Lotería de la Cruz Roja?

Opera mediante la venta de billetes completos y fracciones autorizadas en puntos de venta autorizados. Cada billete cuenta con un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. Para ganar el premio mayor de 10.000 millones de pesos, es indispensable acertar el número y la serie en el mismo orden anunciado.

¿Cómo reclamar un premio?

Es indispensable conservar el billete original en buen estado, sin tachaduras, roturas ni alteraciones. Se debe presentar junto con el documento de identidad vigente ante distribuidores autorizados o en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja. Los premios están sujetos a las retenciones tributarias e impuesto por ganancias ocasionales. El plazo legal para reclamar el premio es de un año a partir de la fecha del sorteo.

Resultados oficiales

• Número ganador: 0353

• Serie: 112

Se recomienda revisar cuidadosamente que tanto el número como la serie impresos en el billete coincidan exactamente con la información oficial publicada por la entidad antes de iniciar cualquier trámite.