La Lotería de Cundinamarca efectúa sus sorteos cada lunes por la noche (o el martes posterior si el lunes coincide con un festivo). El juego consiste en adivinar cuatro cifras junto a una serie específica. Para cobrar el premio mayor de 10.000 millones de pesos, es imprescindible acertar ambos elementos. Se venden billetes enteros o fracciones, abonando las ganancias según el porcentaje comprado.

Cobro y Verificación

• Verificación: cotejar la serie y el número exclusivamente en medios o sitios oficiales.

• Proceso de Cobro: presentar la fracción o billete original en buen estado y el documento de identidad. Montos pequeños se retiran con los vendedores o distribuidores habilitados; premios elevados se tramitan en la sede de la entidad.

• Impuestos: todos los valores cobrados se rigen bajo las retenciones de ley sobre ganancias ocasionales.

Consejos Importantes

Conservar el boleto sin tachaduras ni rupturas, no publicar imágenes completas del billete en plataformas digitales y tener presente que existe un límite de un año para hacer efectivo el cobro.

Resultados

Para este lunes 3 de agosto de 2026 se realizó el sorteo 4814 de la Lotería de Cundinamarca. Estos son los resultados: