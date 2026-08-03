Al momento de probar el plato, los chefs señalaron que la preparación parecía más unas croquetas de aborrajado que el plato tradicional. Lina defendió su propuesta argumentando: "Pero ustedes dijeron que lo podíamos hacer a nuestra manera, entonces no me vengan a enredar".

Nicolás respondió: "¿Quién está enredando aquí? Tejeiro le respondió: "Porque es que siempre piden una cosa y luego otra". Después de probar la preparación, el chef comentó que tenía demasiada piña y dejó claro su descontento con un gesto de desaprobación antes de afirmar: "A mí no me gustó nada de esto con la piña".

Durante la evaluación, Claudia Bahamón respaldó la opinión de los chefs. Lina, con evidente inconformidad, respondió: "Pues sí, porque nadie lo puede refutar". De Zubiría le dijo que era mejor poner algún queso.

Más adelante, la actriz le refutó a Nicolás: "Te pusimos suero costeño porque a ti no te gusta el dulce y de pronto así te gustaba". Sin embargo, el comentario no cambió la percepción del chef sobre el plato.

En medio de las críticas, Jorge Rausch destacó un aspecto positivo al señalar que, aunque no eran unos aborrajados tradicionales, las croquetas estaban muy bien elaboradas. Al escuchar ese comentario, Lina reaccionó con alivio y dijo: "Ah, qué bueno. Pensé que todo iba a ser malo".

No obstante, Nicolás volvió a intervenir con un comentario que aumentó la tensión: "Uy, uy, uy, Lina... La actriz le contestó: "Estoy tratando de darle gusto a usted. Que si muy dulce, que si muy suave...".

Jorge Rausch intentó mediar diciendo: "Darle gusto a Nico es fácil, pero darnos gusto a los tres es mucho más difícil". Lina respondió: "Ese es el problema".

La conversación terminó con un irónico "Muchas gracias" por parte de Nicolás de Zubiría, mientras Lina Tejeiro se retiró del atril con un gesto serio que dejó en evidencia su molestia tras la evaluación.