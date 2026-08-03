Suspenden audiencia contra Jorge Alfredo Vargas: esto fue lo que sucedió

La audiencia contra el periodista Jorge Alfredo Vargas fue suspendida luego de que surgiera una discusión sobre cómo proteger la identidad de las mujeres denunciantes sin afectar el derecho de la defensa a conocer la información necesaria para responder a los señalamientos.

El proceso se originó por las denuncias de cuatro mujeres que señalan al periodista por el presunto delito de acoso sexual. La Fiscalía buscaba imputarle cargos al periodista; sin embargo ese suceso no ocurrió durante la audiencia de hoy.

Después de escuchar las posiciones de todas las partes, la jueza indicó que analizará las solicitudes presentadas y dará a conocer una decisión debidamente sustentada. La diligencia continuará este martes a las 9:00 de la mañana.

Fiscalía solicitó reserva para las denunciantes

Durante la audiencia, la fiscal Patricia Hernández Zambrano pidió que se protegiera la identidad de las cuatro presuntas víctimas. No obstante, aclaró que la defensa tendría acceso a sus nombres y que la reserva aplicaría únicamente frente al público y los medios de comunicación.

La abogada Ana Bejarano Ricaurte, representante de una de las denunciantes, respaldó la petición de la Fiscalía. Según explicó, las mujeres que denuncian este tipo de hechos pueden quedar expuestas a revictimización y ataques en redes sociales.

En contraste, el abogado defensor Juan David Bazzani expresó su desacuerdo con la forma en que se planteó la anonimización y solicitó conocer los nombres y documentos relacionados con las denunciantes.

La decisión se conocerá este martes

La jueza señaló que no contaba con el tiempo suficiente para resolver las solicitudes durante la jornada y que debía revisar con detenimiento los argumentos de las partes.

Por esta razón, decidió suspender la audiencia y fijó su continuación para este martes a las 9:00 de la mañana, cuando se espera que se determine qué medidas de protección se aplicarán durante el proceso.

El proceso se originó por las denuncias de cuatro mujeres que señalan al periodista por el presunto delito de acoso sexual. La Fiscalía busca formularle imputación de cargos; sin embargo, esta actuación no implica una condena y Vargas mantiene la presunción de inocencia.