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Investigan amenaza contra mujer en TransMilenio

Un video que circula en redes sociales muestra a un hombre amenazando de muerte a una usuaria dentro de un articulado. Las autoridades buscan identificar al responsable.
Alcaldía de Bogotá
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Alcaldía de Bogotá

Las autoridades investigan un nuevo caso de violencia contra una mujer ocurrido al interior de un bus de TransMilenio, luego de que se viralizara un video en el que un hombre la amenaza mientras ambos viajaban en un articulado.

En las imágenes se escucha al sujeto decir: "Bájese o la cojo a puñaladas", lo que provocó que la mujer y su acompañante descendieran en la siguiente estación por temor a que la amenaza se hiciera realidad.

De acuerdo con versiones conocidas a través de redes sociales, el hecho habría ocurrido en un bus de la ruta H83. Aunque la víctima habría buscado ayuda tras bajarse del articulado, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que, hasta el momento de la publicación del caso, no existía una denuncia oficial.

 

Tras la difusión del video, concejales de Bogotá rechazaron lo ocurrido y pidieron fortalecer las medidas de seguridad en el sistema de transporte masivo para proteger a los usuarios, especialmente a las mujeres.

La Secretaría Distrital de la Mujer informó que durante el primer semestre de 2026 realizó 210.556 atenciones, de las cuales el 64 % estuvieron relacionadas con situaciones de violencia. Además, el Sistema Articulado de Alertas Tempranas atendió a 1.934 mujeres con riesgo de feminicidio.

Las autoridades avanzan en la identificación del hombre que aparece en el video y reiteraron el llamado a denunciar este tipo de hechos para facilitar las investigaciones.

TransMilenio
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