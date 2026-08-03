Investigan amenaza contra mujer en TransMilenio

Las autoridades investigan un nuevo caso de violencia contra una mujer ocurrido al interior de un bus de TransMilenio, luego de que se viralizara un video en el que un hombre la amenaza mientras ambos viajaban en un articulado.

En las imágenes se escucha al sujeto decir: "Bájese o la cojo a puñaladas", lo que provocó que la mujer y su acompañante descendieran en la siguiente estación por temor a que la amenaza se hiciera realidad.

De acuerdo con versiones conocidas a través de redes sociales, el hecho habría ocurrido en un bus de la ruta H83. Aunque la víctima habría buscado ayuda tras bajarse del articulado, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que, hasta el momento de la publicación del caso, no existía una denuncia oficial.