Así quedó conformado el gabinete ministerial de Abelardo De la Espriella

Ya quedó listo el gabinete que llevará las riendas del nuevo Gobierno de Abelardo De la Espriella. El equipo está integrado por 18 ministros, nueve hombres y nueve mujeres, quienes estarán al frente de las principales carteras del Ejecutivo.

Entre los perfiles seleccionados predominan los profesionales del derecho, la economía y las distintas ramas de la ingeniería. También hay experiencia en los sectores ambiental, empresarial, político, periodístico y militar.

Estos son los 18 ministros y sus profesiones

El Ministerio del Interior estará encabezado por Rodrigo Lara Restrepo, abogado de la Universidad Externado de Colombia.

En el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estará Miguel Gómez Martínez, economista.

La dirección del Ministerio de Educación Nacional quedó en manos de Viviane Morales, abogada.

Por su parte, el abogado penalista Iván Cancino asumirá el Ministerio de Justicia y del Derecho.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible será liderado por Fabio Arjona Hincapié, biólogo marino.

En el Ministerio de Defensa Nacional estará Jorge Eduardo Mora López, oficial retirado del Ejército y general en retiro.

La economista Elsa Noguera fue designada como ministra de Transporte.

El abogado Jaime Andrés Beltrán estará al frente del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

El Ministerio del Deporte será dirigido por Juliana Gutiérrez, administradora de empresas.

En el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estará Mauricio Gómez Amín, abogado.

La conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores, también conocido como Cancillería, estará a cargo de Omar Bula Escobar, abogado.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural será liderado por Indalecio Dangond Baquero, ingeniero agrónomo.

La ingeniera electricista María Nohemí Arboleda Arango asumirá el Ministerio de Minas y Energía.

En el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones estará Alexandra Falla Zerrate, comunicadora social y periodista.

La politóloga Paola Holguín Moreno estará al frente del Ministerio de Cultura.

El Ministerio de Salud y Protección Social será dirigido por Ana María Vesga Gaviria, abogada.

En el Ministerio del Trabajo estará Natalia López Fuentes, abogada.

Finalmente, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación quedó en manos de Claudia Benavides Salazar, ingeniera industrial.

Los abogados predominan en el nuevo gabinete

La profesión con mayor presencia dentro del gabinete de Abelardo De la Espriella es el derecho. Ocho de los 18 ministros designados son abogados, lo que equivale a cerca del 44 % del equipo ministerial.

En segundo lugar aparecen las ingenierías, con tres representantes: un ingeniero agrónomo, una ingeniera electricista y una ingeniera industrial.

El gabinete también cuenta con dos economistas, un biólogo marino, una comunicadora social y periodista, una politóloga, una administradora de empresas y un oficial retirado del Ejército.

Así queda distribuida la formación profesional de los ministros:

8 abogados

3 ingenieros

2 economistas

1 biólogo marino

1 comunicadora social y periodista

1 politóloga

1 administradora de empresas

1 oficial retirado del Ejército

Con este equipo, el nuevo Gobierno reúne perfiles jurídicos, técnicos, políticos, empresariales y militares que tendrán la responsabilidad de ejecutar las principales propuestas de la administración de Abelardo De la Espriella.