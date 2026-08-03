Para Andre

Fue un ejemplo constante de amor incondicional y perseverancia. Me enseñó a levantarme cuando no quería, a seguir adelante junto con el dolor, a perdonar y a siempre buscar alternativas cuando todo parece perdido. Su generosidad no tenía límites: siempre encontraba la forma de hacer sentir especial a todos los que la rodeaban, con detalles y gestos llenos de cariño. Construyó un hogar cálido y acogedor, un refugio donde, como amiga de sus hijas, siempre me sentí en paz y con la confianza absoluta de soltar lo que llevaba dentro. Me siento profundamente honrada y privilegiada de haber compartido y caminado esta vida con ella. Hoy recuerdo con gratitud el amor y la luz que me regaló en cada sonrisa y en cada abrazo.

Por Juliana Mejia

Siempre me fascinó cómo Andre encaraba la vida, sin importar el ámbito o el escenario. Su reacción era invariable: darlo todo, pero siempre buscando ayudar a los demás y trabajar en equipo. Para ella los límites no existían, porque las soluciones eran infinitas frente a cualquier problema. Donde la mayoría se bloquea ante un obstáculo, para Andre el obstáculo era el camino. Lo comprobé miles de veces, pero hace unos seis meses de manera fehaciente, en un desayuno en Masa de la 81, cuando ya conocíamos el diagnóstico y lo dura que sería la pelea por su vida.

Le pregunté, casi con indiscreción, cómo se sentía, y me respondió sin dudar: feliz. Me contó que había tenido una conversación con el invasor, le había puesto nombre y le había hablado directo a los ojos, era una mujer, y le había dicho: o cambias, o te vas. Mirar el miedo de frente, así, es una cualidad de quien jamás se rinde. Andre lo veía como una oportunidad más: llevaba años entrenando para una carrera como esa, cuidándose, cultivando su vitalidad, agradeciendo cada segundo de vida y viviendo en el presente.

Nunca me juzgó por ser joven ni por atreverme a enseñarle negocios a una empresaria varias veces exitosa. Llegaba puntual a nuestras reuniones desde cualquier lugar del mundo en el que estuviera, dispuesta a aprender. Escuchaba con atención genuina, no para refutar, sino para incorporar; nunca le interesó repetir lo que ya sabía, prefería admirar la voz de los demás y extraer la sabiduría que sabía que existía en cualquier persona.

Esa misma calidez la desplegaba en HubSpot, donde saludaba a todos por igual, sin importar el cargo: conocía el nombre y apellido de cada persona, desde recepción hasta el equipo de limpieza, por quienes siempre preguntaba con interés real antes de empezar cualquier reunión.

Entendía que la educación era la principal fuente de progreso de cualquier país, y ahí se involucró como pocos, entregando su recurso más preciado, su tiempo, hasta la última gota, hasta el último día en la cancha.

Poco después de conocer la noticia del nacimiento de mi segunda hija, Andre me envió un mensaje de voz que guardaré siempre. En él, con esa alegría que la caracterizaba, le daba la bienvenida a Matilde y la bendecía, deseándole que el universo le trajera "todo lo bonito, lo lindo, la gracia, la felicidad, la belleza, la profundidad, la inteligencia [...] el valor por el servicio,

el valor por los demás", y que llegara a este mundo a servir, como su papá, como su mamá y como su hermana. Pidió que fuera graciosa, curiosa, cariñosa y alegre, y que soñara hasta volver realidad sus sueños. Así era Andre: incluso en medio de su propia batalla, tenía espacio en el corazón para bendecir la vida que recién comenzaba.

Andre me deja el corazón triste pero feliz, vacío pero lleno, roto pero arreglado y frágil pero fuerte. Solo los que tienen personas cómo Andre en sus vidas entenderán estas contradicciones finales que me dejan confundido pero orientado ante la noticia de su partida.

Por: Jose Pablo Jaramillo