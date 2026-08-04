Tras meses de hermetismo y su posterior salida de los medios de comunicación, el periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas se pronunció públicamente para fijar su posición frente al proceso penal que adelanta la Fiscalía General de la Nación en su contra por el presunto delito de acoso sexual, tras denuncias presentadas por cuatro mujeres sobre hechos que se habrían registrado en el entorno laboral.

Durante las diligencias de imputación de cargos, el comunicador manifestó que mantendrá su postura de respeto por las instituciones y el proceso judicial, señalando que, tras varios meses, finalmente conoció en estrados judiciales los señalamientos en su contra.

"Solo hasta hoy conocí los hechos"

En sus declaraciones públicas, Vargas enfatizó que durante cerca de cuatro meses no tuvo acceso a los detalles ni a las acusaciones formales de la investigación:

"Durante 137 días guardé silencio. No fue un silencio fácil. Fue un silencio doloroso, mientras veía cómo se afectaban mi nombre y mi familia. Decidí hablar por una razón muy concreta: solo hasta hoy, durante la audiencia, conocí los hechos por los que se me señala. Quiero hacer énfasis en esto: durante estos 137 días no conocí de manera concreta las acusaciones en mi contra", expresó.

El derecho a la defensa y la presunción de inocencia

En su pronunciamiento, el presentador remarcó que respeta el derecho de las personas a acudir a la justicia, pero sostuvo que quien es objeto de señaLamientos debe contar con las garantías procesales para responder:

"Toda persona tiene derecho a acudir a la justicia. Ese principio nunca ha estado ni estará en discusión para mí. Pero quien es señalado, como lo he sido yo, también tiene derecho a conocer los hechos, a responder y a defenderse. Para mí, ese momento apenas comenzó hoy", argumentó.

Así mismo, se refirió al impacto que la investigación y los juicios públicos han tenido en su entorno personal y familiar:

"Sé que estos meses han generado preguntas, dudas y juicios muy duros. Lo entiendo, créanme. Para mí tampoco ha sido fácil. A partir de hoy ejerceré mi defensa acompañado por mi equipo de abogados, convencido de que soy inocente, con absoluto respeto por el proceso, por la justicia y por todas las personas involucradas", añadió.

Llamado a la justicia y agradecimiento familiar

Finalmente, el periodista hizo un llamado a que el caso se resuelva en las instancias judiciales a través de las pruebas presentadas en el expediente, agradeciendo de paso el respaldo recibido durante este periodo:

"Hoy les pido algo sencillo: que me permitan defenderme y que sea la justicia, con pruebas la que establezca la verdad… A Inés María… a Laura, Sofía y Felipe gracias por creerme, abrazarme y sostenerme estos meses… a la familia y a los amigos de verdad gracias por estar siempre y a ustedes ¡gracias por escucharme!", concluyó.

El caso continuará en desarrollo en los estrados judiciales, donde se definirán los pasos procesales y la valoración de las pruebas presentadas por las partes.