Colombia lleva a cabo, entre el 3 y el 6 de agosto, su primera misión comercial turística en Oceanía como parte de la estrategia de diversificación de mercados internacionales de ProColombia. La delegación, conformada por siete empresas colombianas del sector, sostendrá encuentros con los principales mayoristas y agencias de viaje de Sídney, Melbourne y Brisbane.

Un mercado estratégico de alto valor

A pesar de no ser un mercado masivo, Australia se perfila como un destino estratégico prioritario para la promoción turística internacional del país. El viajero australiano promedio se caracteriza por un alto nivel de gasto, una marcada preferencia por destinos emergentes de larga distancia y un fuerte interés por el turismo sostenible, la conservación ambiental y las experiencias culturales auténticas, atributos en los que Colombia busca posicionarse como referente.

“Esta primera rueda de negocios en Australia no solo representa la apertura de un mercado inexplorado para nuestra oferta turística, sino que sienta las bases de un plan de trabajo a largo plazo. Queremos conectar la biodiversidad y la riqueza cultural de Colombia con un viajero consciente, dispuesto a invertir en experiencias únicas y responsables con el entorno”, afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

Agenda y oportunidades de la misión

La iniciativa busca un posicionamiento de nicho enfocado en naturaleza y cultura mediante citas de negocios uno a uno. El itinerario contempla las siguientes actividades:

Lunes 3 de agosto: Jornada de negocios B2B en Sídney.

Miércoles 5 de agosto: Segunda jornada de negocios en Melbourne.

Jueves 6 de agosto: Evento de networking en Brisbane (tras el traslado desde Melbourne).

El mercado australiano en cifras

De acuerdo con datos de Migración Colombia analizados por ProColombia, en 2025 el país recibió 17.884 llegadas de viajeros procedentes de Australia, lo que representa un crecimiento del 2,9% en comparación con 2024, año en el que se registraron 17.380 llegadas.

Las ciudades colombianas más visitadas por los turistas provenientes de este país son Bogotá, Medellín, Cartagena de Indias, Santiago de Cali y Santa Marta.