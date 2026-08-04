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Ricardo Montaner aplazó su concierto en Cali por la posesión presidencial

El espectáculo, previsto para el 6 de agosto, fue reprogramado debido al operativo logístico y de seguridad por la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en la capital del Valle
Ricardo Montaner
Créditos:
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Los seguidores de Ricardo Montaner en Cali tendrán que esperar un poco más para volver a verlo sobre los escenarios. 

El cantante venezolano anunció el aplazamiento del concierto que tenía programado para el próximo 6 de agosto como parte de su gira El Último Regreso Tour, debido a la logística prevista para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, que se realizará el 7 de agosto en la capital del Valle del Cauca.

La decisión fue confirmada por la empresa organizadora del evento, que explicó que los dispositivos especiales de seguridad, movilidad y logística desplegados con motivo de la ceremonia presidencial hacen inviable la realización del espectáculo en la fecha inicialmente prevista.

Aunque el cambio sorprendió a cientos de fanáticos que ya tenían sus entradas, la organización informó que el concierto no fue cancelado, sino reprogramado para el 28 de octubre de 2026, manteniendo el mismo escenario: el Centro de Convenciones Verde Arena de Cali. Además, las boletas adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. 

Quienes no puedan asistir podrán solicitar la devolución de su dinero dentro del plazo establecido por la boletería oficial.

El concierto hace parte de El Último Regreso Tour, una gira con la que Ricardo Montaner celebra más de cuatro décadas de trayectoria artística y en la que interpreta algunos de los mayores éxitos de su carrera, como 'Tan enamorados', 'Me va a extrañar', 'La cima del cielo' y 'Será'

La gira ha recorrido varios países de América y Europa y ha reunido a miles de seguidores que han acompañado al artista en este reencuentro con su público.

Ricardo Montaner
Abelardo De La Espriella
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