Los seguidores de Ricardo Montaner en Cali tendrán que esperar un poco más para volver a verlo sobre los escenarios.

El cantante venezolano anunció el aplazamiento del concierto que tenía programado para el próximo 6 de agosto como parte de su gira El Último Regreso Tour, debido a la logística prevista para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, que se realizará el 7 de agosto en la capital del Valle del Cauca.

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La decisión fue confirmada por la empresa organizadora del evento, que explicó que los dispositivos especiales de seguridad, movilidad y logística desplegados con motivo de la ceremonia presidencial hacen inviable la realización del espectáculo en la fecha inicialmente prevista.