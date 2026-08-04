La tensión entre Lina Tejeiro y el chef Nicolás de Zubiría en 'Masterchef Celebrity' sigue dando de qué hablar. Lo que comenzó como una devolución de los jurados durante un reto de cocina terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la temporada, especialmente después de que la actriz decidiera pronunciarse en sus redes sociales.
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Todo ocurrió durante un reto en parejas, cuando Lina Tejeiro y el comediante 'Tavo' Bernate presentaron unos aborrajados rellenos de queso y bocadillo, acompañados de una salsa de suero costeño con piña.
Aunque los chefs destacaron algunos aspectos de la preparación, Nicolás de Zubiría cuestionó el equilibrio de sabores y aseguró que el plato necesitaba un queso más salado para contrastar el dulce.
La observación no pasó desapercibida para la actriz, quien respondió en plena degustación: “Le pusimos queso costeño para darte gusto porque a ti no te gusta el dulce”. Más adelante, también comentó: “Qué bueno, pensé que todo iba a ser malo; a él no le gusta nada”, en referencia al chef, un intercambio que rápidamente generó reacciones entre los televidentes.
Tras la emisión del capítulo, Lina recurrió a su cuenta de X para hablar del momento y revelar que la discusión fue aún más extensa de lo que se vio al aire. Entre risas, escribió: “Jajaja y eso que quitaron el pedazo donde le dije que no tenía un pelo de buena gente”, dando a entender que la edición dejó por fuera parte del intercambio con el jurado.
Pero sus publicaciones no terminaron ahí. La participante también aprovechó para reflexionar sobre la forma en que el público percibe el programa y defendió su manera de actuar frente a las cámaras.
“Está muy romantizado el reality. Está bien si algunos prefieren decir lo que todos quieren escuchar. Yo prefiero decir lo que pienso, y a veces eso también tiene un precio. Al final, la autenticidad siempre incomoda más que la complacencia. Y la gente que me conoce sabe qué esperar de mí”, escribió la actriz.
Finalmente, Lina cerró el tema con un mensaje cargado de humor que también generó comentarios entre sus seguidores: “Menos mal cachete no es igual a pin”, haciendo alusión a que, pese al tenso momento vivido con el jurado, la discusión no tuvo consecuencias directas en la competencia.
Con sus publicaciones, la actriz dejó claro que no se arrepiente de haber expresado su opinión y reafirmó que prefiere mostrarse auténtica, incluso si eso la convierte en una de las participantes más polémicas de esta temporada de 'Masterchef Celebrity'.