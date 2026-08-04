La tensión entre Lina Tejeiro y el chef Nicolás de Zubiría en 'Masterchef Celebrity' sigue dando de qué hablar. Lo que comenzó como una devolución de los jurados durante un reto de cocina terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la temporada, especialmente después de que la actriz decidiera pronunciarse en sus redes sociales.

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Todo ocurrió durante un reto en parejas, cuando Lina Tejeiro y el comediante 'Tavo' Bernate presentaron unos aborrajados rellenos de queso y bocadillo, acompañados de una salsa de suero costeño con piña.

Aunque los chefs destacaron algunos aspectos de la preparación, Nicolás de Zubiría cuestionó el equilibrio de sabores y aseguró que el plato necesitaba un queso más salado para contrastar el dulce.