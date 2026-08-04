Chats revelan nuevos detalles sobre el feminicidio de María Camila Potosí

Nuevos elementos fueron revelados dentro de la investigación por el crimen de María Camila Potosí, la joven de 21 años y con ocho meses de embarazo que desapareció el 16 de julio en Cali. Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía expuso una serie de chats que, según el ente acusador, permitirían reconstruir cómo se planeó el ataque desde varias semanas antes.

Las conversaciones fueron extraídas de los celulares de Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga, quienes permanecen privados de la libertad por orden de un juez.

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Los primeros mensajes aparecieron en junio

De acuerdo con la exposición de la Fiscalía, los intercambios entre alias Yulieth y alias Kévin comenzaron el 24 de junio. "¿conoce a alguien que haga cositas malas?", y luego añadió: "(...) retener una persona por un día. Es una mujer", escribió alias Yulieth a alias Kévin.

La mujer aseguró en esos mensajes que pretendía asustar a María Camila, a quien responsabilizaba de haber perdido un supuesto embarazo. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que la procesada nunca estuvo embarazada y que habría utilizado esa historia para acercarse a la víctima.

La hipótesis del ente investigador señala que Angulo habría fingido estar en estado de gestación para ganarse la confianza de María Camila y posteriormente apropiarse de la bebé que esperaba. Ambas se habrían conocido mediante un programa de acompañamiento para mujeres gestantes.

Habrían discutido la retención y el pago

Según los chats presentados en audiencia, a comienzos de julio ya se hablaba sobre el lugar al que sería llevada la víctima y la manera de inmovilizar. “La metemos a esa invasión de Santa Elena", comentó alias Kevin.

La Fiscalía indicó que Angulo preguntó qué sustancia podría utilizarse para mantener dormida a María Camila durante varias horas "¿si sabe con qué la puede dormir? Porque necesita tenerla unas horitas y dormirla", escribió la mujer.

El 9 de julio, las conversaciones se habrían concentrado en la logística, la necesidad de obtener una fotografía de la joven, conocer su ubicación y establecer el dinero que recibirán quienes participarían en el plan. Inicialmente, alias Yulieth señaló que el pago no debía superar un millón de pesos.

Sin embargo, en otro intercambio atribuido a Nitzon Stiven Mondragón se afirmó que el “contrato criminal” sería de cuatro millones de pesos. La Fiscalía sostiene que Angulo ya había conseguido dos millones y que pretendía completar la suma mediante la venta de su motocicleta.

Conversaciones sobre el ocultamiento del cuerpo

El ente acusador también presentó chats entre alias Yulieth y un contacto identificado como “SH”, quien sería Mondragón Cuero. En uno de los mensajes aparece la frase: “En esa casa muere ella de una vez”. Posteriormente, se habría discutido la compra de sábanas oscuras para envolver el cuerpo y evitar que fueran visibles los rastros de sangre.

Los investigadores relacionaron estas conversaciones con el estado en el que fue encontrado el cuerpo de María Camila: envuelto en varias cobijas y sujetado con un cable. El CTI también halló rastros biológicos en la vivienda señalada como escenario del crimen y en el vehículo que habría sido utilizado para trasladar a la víctima.

El 16 de julio, día de la desaparición y del crimen, uno de los mensajes recopilados por la Fiscalía contenía la expresión “Lo hecho, hecho está”, que para los investigadores confirmaría que el plan ya había sido ejecutado.

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Cinco personas continúan privadas de la libertad

La Fiscalía imputó a los cinco procesados los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elementos materiales probatorios. Ninguno aceptó los cargos y todos deberán permanecer en un centro carcelario mientras continúa el proceso judicial.

Las conversaciones hacen parte del material que será evaluado por la justicia. Por ahora, los roles, las motivaciones y la responsabilidad individual de los procesados corresponden a la hipótesis presentada por la Fiscalía y deberán ser demostrados durante las siguientes etapas del proceso.