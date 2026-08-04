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Jueza ordena que audiencia contra Jorge Alfredo Vargas sea reservada

La decisión busca proteger la identidad, intimidad y seguridad de las denunciantes.
Jorge Alfredo Vargas
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Redes sociales: @jorgeavargas67

La jueza 41 de Control de Garantías de Bogotá ordenó que la audiencia de formulación de imputación contra el periodista Jorge Alfredo Vargas se realice de manera reservada. La medida impide el acceso del público y los medios de comunicación a la diligencia.

La decisión fue adoptada después de analizar la solicitud presentada por una de las presuntas víctimas y respaldada por la Fiscalía. El ente acusador argumentó que la reserva era necesaria para proteger la intimidad de las cuatro mujeres y evitar posibles escenarios de revictimización.

Prohíben divulgar información sobre las denunciantes

La jueza también ordenó a todos los participantes abstenerse de revelar información personal o sensible que permita identificar, directa o indirectamente, a las presuntas víctimas. Además, dispuso suspender la transmisión pública de la audiencia.

La reserva no excluye a la Fiscalía, la defensa ni a los representantes de las denunciantes. Estas partes continuarán participando en la diligencia, pero deberán mantener la confidencialidad de la información conocida durante el proceso.

¿Por qué es investigado Jorge Alfredo Vargas?

La Fiscalía adelanta una investigación contra el periodista por el presunto delito de acoso sexual. El proceso se relaciona con hechos que, según el ente acusador, habrían ocurrido entre 2024 y 2026 en un contexto laboral y estarían sustentados en los testimonios de cuatro mujeres.

La reserva de la audiencia no constituye una condena ni determina la responsabilidad penal de Jorge Alfredo Vargas, quien mantiene su presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.

Jorge Alfredo Vargas
Acoso Sexual
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La audiencia se realizó de forma reservada para proteger la identidad de las presuntas víctimas.
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