Admiten demanda contra la posesión presidencial a tres días del evento

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio una acción popular que busca suspender las decisiones mediante las cuales el Congreso autorizó trasladar a Cali la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

El magistrado Luis Manuel Lasso Lozano, de la Sección Primera, deberá analizar la solicitud de medida cautelar presentada por el demandante antes de determinar si el evento puede realizarse en la capital del Valle del Cauca.

¿Qué cuestiona la demanda?

La acción popular fue presentada por el ciudadano David Fernando Cano Mazuera, quien sostiene que el traslado podría afectar derechos e intereses colectivos relacionados con la moralidad administrativa, la protección del patrimonio público, la seguridad, la salubridad y la legalidad del gasto.

“Las autoridades accionadas amenazan dichos derechos colectivos al ejecutar o permitir la ejecución del traslado de sede del Congreso para la posesión presidencial en Cali sin que exista información pública, completa, verificable y certificada sobre el acuerdo formal entre cámaras, costos, seguridad, logística, gestión del riesgo y soporte presupuestal”, sostiene el demandante.

El demandante aclaró que no pretende impedir la posesión presidencial como acto constitucional, sino suspender temporalmente su realización en Cali hasta que las autoridades acrediten los soportes jurídicos, presupuestales, logísticos y de seguridad que justifican el cambio de sede.

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Tribunal pidió información al Congreso

Antes de tomar una decisión, el Tribunal solicitó al Senado, la Cámara de Representantes y otras entidades entregar las proposiciones aprobadas, las actas de las sesiones, las certificaciones de quórum y votación y los conceptos jurídicos que respaldaron el traslado.

También pidió información sobre los costos de la ceremonia, las fuentes de financiación, los contratos, los certificados presupuestales y los planes de seguridad, movilidad, evacuación, atención sanitaria y gestión del riesgo. El plazo para presentar parte de esta documentación vence este martes 4 de agosto a las 5:00 p. m.

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¿Dónde está programada la posesión?

La posesión presidencial está prevista para el viernes 7 de agosto en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. El traslado fue aprobado por la Cámara de Representantes con 117 votos a favor y siete en contra, mientras que el Senado lo respaldó con 58 votos positivos y 30 negativos.

Por ahora, los preparativos continúan y la ceremonia permanece programada en Cali. El futuro del evento dependerá de la decisión que adopte el Tribunal sobre la medida cautelar solicitada.