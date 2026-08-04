Bogotá se prepara una vez más para recibir la emocionante Ciclovía Nocturna este jueves 13 de agosto.

Esta edición ofrece un atractivo especial: un ciclopaseo por los 'Distritos Creativos', resaltando la vida cultural y artística de la ciudad.

Desde las 6:30 p. m. hasta las 12:00 a. m., ciclistas, peatones y patinadores están invitados a disfrutar de una velada activa y segura bajo el cielo estrellado.

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El recorrido

La ruta está diseñada para conectar emblemáticos puntos de la creatividad urbana en Bogotá, brindando una experiencia única para toda la familia en un ambiente festivo.

Salida: Calle 12 con carrera Séptima

Llegada: Calle 60 con carrera Séptima

Estaciones: Carrera Séptima con calles 15, 28 y 60

Para participar en el ciclopaseo, deberá inscribirse aquí.

Recomendaciones

Es recomendable revisar el mapa oficial del recorrido disponible en los canales de la Alcaldía y redes sociales para planificar la noche.

Asegúrese de estar bien preparado: revise frenos, luces y lleva equipo esencial como casco y chaleco reflectivo.

Durante el evento habrá puntos de hidratación y asistencia mecánica básica.

Siga las instrucciones de los gestores viales para disfrutar de una convivencia respetuosa y segura.

Esta encantadora tradición promueve el uso alternativo del transporte y la integración social. Involúcrate en esta celebración y disfruta del dinámico paisaje nocturno de la capital.