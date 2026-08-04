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Ciclovía Nocturna en Bogotá: fecha, hora y recorrido

Participe en la Ciclovía Nocturna de Bogotá y disfrute de un ciclopaseo especial por los 'Distritos Creativos'.
Multitud disfrutando de la Ciclovía Nocturna en Bogotá.
Créditos:
Kienyke IA

Bogotá se prepara una vez más para recibir la emocionante Ciclovía Nocturna este jueves 13 de agosto. 

Esta edición ofrece un atractivo especial: un ciclopaseo por los 'Distritos Creativos', resaltando la vida cultural y artística de la ciudad. 

Desde las 6:30 p. m. hasta las 12:00 a. m., ciclistas, peatones y patinadores están invitados a disfrutar de una velada activa y segura bajo el cielo estrellado. 

El recorrido

La ruta está diseñada para conectar emblemáticos puntos de la creatividad urbana en Bogotá, brindando una experiencia única para toda la familia en un ambiente festivo. 

  • Salida: Calle 12 con carrera Séptima

  • Llegada: Calle 60 con carrera Séptima

  • Estaciones: Carrera Séptima con calles 15, 28 y 60

Para participar en el ciclopaseo, deberá inscribirse aquí.

Recomendaciones

  • Es recomendable revisar el mapa oficial del recorrido disponible en los canales de la Alcaldía y redes sociales para planificar la noche. 
  • Asegúrese de estar bien preparado: revise frenos, luces y lleva equipo esencial como casco y chaleco reflectivo. 
  • Durante el evento habrá puntos de hidratación y asistencia mecánica básica. 
  • Siga las instrucciones de los gestores viales para disfrutar de una convivencia respetuosa y segura. 

Esta encantadora tradición promueve el uso alternativo del transporte y la integración social. Involúcrate en esta celebración y disfruta del dinámico paisaje nocturno de la capital.

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Distritos Creativos
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