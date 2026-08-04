Jorge Alfredo Vargas no aceptó cargos por presunto acoso sexual

La Fiscalía General de la Nación confirmó que finalizó la audiencia de imputación contra el periodista Jorge Alfredo Vargas, investigado por hechos que presuntamente ocurrieron en un entorno laboral entre 2024 y 2026.

Durante la diligencia, el ente acusador le formuló cargos por el delito de presunto acoso sexual relacionado con cuatro mujeres. El comunicador no aceptó la imputación y continuará vinculado al proceso mientras la justicia establece si existe responsabilidad penal.

¿Por qué es investigado Jorge Alfredo Vargas?

El caso se originó por las denuncias de cuatro jóvenes profesionales que trabajaron en Caracol Televisión. Según información conocida sobre el expediente, las denunciantes señalaron que Vargas presuntamente las habría abordado de manera reiterada y realizado insinuaciones de carácter sexual dentro del entorno laboral.

Entre los elementos recopilados por la Fiscalía estarían testimonios, chats y mensajes que, de acuerdo con la investigación, contendrían expresiones de carácter sexual. La hipótesis del ente acusador también analiza si el comunicador habría aprovechado su trayectoria, reconocimiento y posición profesional para cometer las conductas denunciadas.

La investigación tomó relevancia pública en marzo de 2026, cuando Caracol Televisión informó que había terminado de mutuo acuerdo su relación laboral con Vargas. El canal aclaró entonces que esa decisión no representaba un juicio sobre las denuncias ni una determinación de responsabilidad.

¿Por qué la audiencia se realizó de manera reservada?

La audiencia comenzó el lunes 3 de agosto, pero fue suspendida mientras la jueza analizaba las solicitudes relacionadas con la protección de las cuatro denunciantes y las garantías procesales de la defensa.

La Fiscalía había solicitado que la diligencia no fuera pública para proteger la identidad, la intimidad y los derechos de las mujeres, así como para evitar una posible revictimización. La jueza de control de garantías acogió la petición y ordenó que la imputación continuara bajo reserva.

La reserva impidió que los medios de comunicación y el público conocieran los detalles expuestos durante la audiencia. No obstante, la Fiscalía confirmó posteriormente que formuló la imputación por presunto acoso sexual y que Vargas decidió no aceptar los cargos.

La formulación de imputación no representa una condena ni determina la culpabilidad del comunicador. Se trata de la comunicación formal de los hechos y del delito por el que será investigado dentro del proceso penal.