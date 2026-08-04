La Fiscalía General de la Nación, a través del delegado contra la Criminalidad Organizada, Raúl González Flechas, avanza en la imputación de cargos contra Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias ‘Calarcá’, principal cabecilla del Estado Mayor de los bloques y frentes de las disidencias de las FARC.

Tras no presentarse a las citaciones judiciales correspondientes, la judicatura procedió a declararlo oficialmente como ‘persona ausente’, permitiendo que los fiscales del grupo de tareas especiales continúen con el proceso penal en su contra.

Múltiples crímenes cometidos entre 2022 y 2026

Los hechos atribuidos a alias ‘Calarcá’ se concentran principalmente en los departamentos de Meta y Guaviare, abarcando un periodo que va desde el año 2022 hasta el 2026. Entre los hechos delictivos investigados destacan:

Homicidio de 6 firmantes de paz.

Homicidio agravado en persona protegida .

. Desplazamiento forzado de múltiples familias en el departamento del Meta.

de múltiples familias en el departamento del Meta. Porte ilegal de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares.

de uso exclusivo de las Fuerzas Militares. Desaparición forzada y reclutamiento ilícito de menores.

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Tres masacres bajo su responsabilidad

La Fiscalía le atribuye responsabilidad y órdenes de captura vigentes por tres graves masacres registradas en el Guaviare:

Miravalle (18 de enero de 2025): dejó un saldo de 20 personas muertas, entre ellas 7 menores de edad. Vereda Guanapalo (27 de abril de 2025): ataque en el que murieron 7 militares y 3 más resultaron heridos. Vereda Kuwait (16 de enero de 2026): evento en el que fueron masacradas 25 personas, incluyendo 4 menores de edad.

Evidencia clave y desarrollo de la audiencia

El compendio del material probatorio recopilado por el ente investigador proviene de actos de investigación directa contra la estructura criminal de ‘Calarcá’, así como de la extracción de información de los equipos electrónicos incautados durante el operativo a la caravana en Antioquia.

Dato clave: los elementos incautados en Antioquia permitieron a las autoridades probar que el procesado no solo cometió actos delictivos previos a su designación como gestor/miembro negociador, sino que continuó vinculándose a actividades criminales mientras formaba parte de la mesa de diálogos de paz.

Actualmente, la diligencia se adelanta ante una juez de control de garantías, quien fijó un plazo de tres días para el desarrollo de la imputación; no obstante, el equipo fiscal prevé culminar la actuación en el transcurso del día.