¿Quién fue Alfonso Lizarazo? La historia del recordado presentador de Sábados Felices

La televisión colombiana está de luto. Este martes 4 de agosto, a los 85 años de edad, se apagó en Bogotá una de las luces más brillantes del entretenimiento y la cultura popular colombiana: Alfonso Lizarazo Sánchez. Con su partida, no solo nos despedimos de una voz inolvidable o de un rostro emblemático de la televisión, sino de un verdadero visionario que dedicó su vida a transformar el aire de los hogares colombianos en un espacio de fiesta, talento y profunda solidaridad.

De Bucaramanga a la capital: El despertar de un apasionado

Nacido en Bucaramanga el 29 de diciembre de 1940, el joven Alfonso llegó a Bogotá a los 18 años con la maleta cargada de sueños. En ese entonces imaginaba un futuro como ingeniero, abogado o vendedor. Sin embargo, el destino tenía preparado un camino distinto y fascinante. Su paisano Julio Nieto Bernal, entonces gerente de Caracol Radio, vio en él un brillo especial y lo vinculó para hacer turnos en los controles radiales.

Aquella oportunidad fue la chispa inicial. Con disciplina y una intuición natural única, Alfonso pasó rápidamente de manejar la técnica a reemplazar a locutores estelares, hasta asumir la dirección de Radio 15. En una época en la que la juventud buscaba su propia voz, Lizarazo se convirtió en la batuta de una revolución musical: la Nueva Ola. Junto a Carlos Pinzón y a través de los micrófonos de la radio, descubrió y proyectó a legendarios artistas como Óscar Golden, Lyda Zamora, Ana y Jaime, Los Speakers, Los Ampex, Harold y Los Yetis. Organizó además la épica gira nacional Milo a gó-gó, llevando el ritmo y la alegría del rock and roll a todos los rincones del país.

El arte de hacer sonreír a un país entero

Su romance con el público encontró una nueva dimensión al dar el salto a la pantalla chica. Tras dirigir con generosidad el aplaudido programa musical Estudio 15, el 5 de febrero de 1972 el rumbo de la televisión nacional cambió para siempre. Nació entonces Campeones de la Risa, espacio que años más tarde se inmortalizaría con el nombre de Sábados Felices.

Durante más de dos décadas, Alfonso Lizarazo no solo fue el director y presentador del show de humor más querido de Colombia, sino el alma de cada emisión. Tuvo la genialidad de crear secciones entrañables como Pille el detalle, Baila de Rumba y, de manera muy especial, Los Cuenta Chistes, una vitrina generosa donde miles de personas del común enviaban sus ocurrencias y donde nacieron grandes referentes de la comedia nacional.

Visionario incansable, inventó también en 1984 el Festival Internacional del Humor y condujo con éxito el recordado programa Café Concierto junto a su gran amiga Magda Egas.