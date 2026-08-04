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¿De qué murió Alfonso Lizarazo? Esta sería la causa de su muerte

El histórico presentador y creador de Sábados Felices llevaba varios años luchando contra problemas del corazón y permanecía alejado de la vida pública.
Alfonso Lizarazo
Créditos:
Caracol TV

La muerte de Alfonso Lizarazo, uno de los presentadores más emblemáticos de la televisión colombiana y creador de 'Sábados Felices', ha generado una ola de reacciones entre colegas, artistas y seguidores que recuerdan su legado en la pantalla chica.

¿De qué murió Alfonso Lizarazo?

De acuerdo con información de RED+ Noticias, basada en fuentes cercanas a la familia, Alfonso Lizarazo falleció debido a complicaciones derivadas de problemas cardíacos que padecía desde hacía varios años.

Según el medio, el reconocido presentador venía enfrentando un delicado estado de salud desde que sufrió un infarto, situación que lo obligó a someterse a dos cirugías de corazón y a permanecer bajo seguimiento médico constante.

En los últimos años, Lizarazo se mantuvo alejado de la vida pública y de la televisión. En una de sus últimas entrevistas, concedida a Caracol Televisión, contó que había decidido llevar una vida más tranquila en Barranquilla, ciudad natal de su esposa, donde disfrutaba de su familia.

Aunque se retiró de la pantalla, Alfonso Lizarazo permaneció en la memoria de los colombianos como el creador de Sábados Felices y una de las figuras más importantes de la historia del entretenimiento nacional, legado que mantuvo hasta el final de su vida.

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