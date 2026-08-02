Posesión de Abelardo De La Espriella dejaría $10.000 millones a Cali

El sector turístico sería uno de los principales beneficiados, con ingresos proyectados por $6.000 millones, mientras que la actividad gastronómica generaría cerca de $2.000 millones.

Además, la ocupación hotelera, que habitualmente se ubica en el 43,5 %, alcanzaría niveles de entre el 75 % y el 83 %, favoreciendo también al transporte, el comercio, la logística y otros servicios relacionados con el evento.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, aseguró que la realización de la ceremonia en Cali busca enviar un mensaje de descentralización y fortalecer el protagonismo de las regiones en las decisiones del Gobierno Nacional.