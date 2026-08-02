Posesión de Abelardo De La Espriella dejaría $10.000 millones a Cali

La posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto en Santiago de Cali, dejaría un impacto económico cercano a los $10.000 millones, según las proyecciones entregadas por el equipo del nuevo Gobierno.
El evento reunirá a cerca de 6.000 visitantes nacionales e internacionales, entre jefes de Estado, delegaciones diplomáticas, empresarios, autoridades, medios de comunicación e invitados especiales, lo que impulsará distintos sectores de la economía local.
El sector turístico sería uno de los principales beneficiados, con ingresos proyectados por $6.000 millones, mientras que la actividad gastronómica generaría cerca de $2.000 millones.
Además, la ocupación hotelera, que habitualmente se ubica en el 43,5 %, alcanzaría niveles de entre el 75 % y el 83 %, favoreciendo también al transporte, el comercio, la logística y otros servicios relacionados con el evento.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, aseguró que la realización de la ceremonia en Cali busca enviar un mensaje de descentralización y fortalecer el protagonismo de las regiones en las decisiones del Gobierno Nacional.