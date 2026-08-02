La presentación tuvo un significado especial para Ryan Castro, ya que El Pedregal es el barrio donde creció y dio sus primeros pasos en la música. En diferentes entrevistas, el artista ha recordado que fue allí donde nació el sueño de convertirse en uno de los exponentes más importantes del género urbano en Colombia. Regresar al lugar acompañado por Feid representó un emotivo reencuentro con la comunidad que lo vio crecer.

Las imágenes del encuentro comenzaron a circular rápidamente en plataformas como TikTok e Instagram, donde miles de usuarios destacaron la sencillez de ambos artistas y su cercanía con el público.

Muchos seguidores elogiaron el gesto de compartir un momento especial con los habitantes del sector, lejos de los grandes escenarios.

Aunque el show fue breve, también despertó rumores sobre una posible colaboración musical entre Ryan Castro y Feid. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado un nuevo proyecto conjunto, pero la química que demostraron durante esta aparición alimentó las expectativas de sus fanáticos.

Con esta inesperada presentación, los cantantes convirtieron una calle de Medellín en una fiesta inolvidable y reafirmaron el vínculo que mantienen con la ciudad que impulsó gran parte de sus carreras musicales.