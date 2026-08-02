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Ryan Castro y Feid sorprendieron a Medellín con un 'show' improvisado en el barrio El Pedregal

Ryan Castro volvió a sus raíces al ofrecer un concierto sorpresa junto a Feid en Pedregal, el barrio que lo vio crecer.
Ryan Castro y Feid
Créditos:
Instagram

Ryan Castro volvió a demostrar que no olvida sus raíces. El cantante antioqueño sorprendió a los habitantes del barrio El Pedregal, en Medellín, con una presentación improvisada junto a Feid, en un encuentro que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes sociales durante la Feria de las Flores.

Lo que comenzó como un día habitual para los vecinos terminó transformándose en una auténtica celebración urbana cuando ambos artistas aparecieron en plena calle para interpretar algunas de sus canciones. 

Sin un escenario de gran formato ni una producción elaborada, Ryan Castro y Feid ofrecieron un espectáculo cercano que reunió en pocos minutos a decenas de personas, quienes no dejaron pasar la oportunidad de cantar, bailar y grabar el inesperado momento con sus teléfonos celulares.

La presentación tuvo un significado especial para Ryan Castro, ya que El Pedregal es el barrio donde creció y dio sus primeros pasos en la música. En diferentes entrevistas, el artista ha recordado que fue allí donde nació el sueño de convertirse en uno de los exponentes más importantes del género urbano en Colombia. Regresar al lugar acompañado por Feid representó un emotivo reencuentro con la comunidad que lo vio crecer.

Las imágenes del encuentro comenzaron a circular rápidamente en plataformas como TikTok e Instagram, donde miles de usuarios destacaron la sencillez de ambos artistas y su cercanía con el público.

 Muchos seguidores elogiaron el gesto de compartir un momento especial con los habitantes del sector, lejos de los grandes escenarios.

Aunque el show fue breve, también despertó rumores sobre una posible colaboración musical entre Ryan Castro y Feid. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado un nuevo proyecto conjunto, pero la química que demostraron durante esta aparición alimentó las expectativas de sus fanáticos.

Con esta inesperada presentación, los cantantes convirtieron una calle de Medellín en una fiesta inolvidable y reafirmaron el vínculo que mantienen con la ciudad que impulsó gran parte de sus carreras musicales.

Ryan Castro
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