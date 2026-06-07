Ryan Castro llevaría su Awooween a otras ciudades aparte de Bogotá

El nombre de Ryan Castro vuelve a generar expectativa entre sus seguidores, pero esta vez no por el lanzamiento de una nueva canción. En los últimos días, la aparición de misteriosas vallas publicitarias en Cali y Bucaramanga ha despertado todo tipo de teorías sobre el posible cierre de su exitoso tour SENDÉ.

Aunque el artista no ha confirmado oficialmente nuevas presentaciones en estas ciudades, las señales han sido suficientes para que miles de fanáticos comiencen a especular sobre lo que podría ser uno de los anuncios más esperados de la gira.

Las ciudades que encendieron las especulaciones

La conversación tomó fuerza después de que en distintos puntos de Cali y Bucaramanga aparecieran mensajes relacionados con Ryan Castro. El detalle no pasó desapercibido para sus seguidores, especialmente porque semanas atrás el cantante había lanzado una convocatoria para que sus fans ayudaran a elegir las ciudades que formarían parte de las últimas fechas de SENDÉ.

Miles de personas participaron en la dinámica apoyando a sus regiones con la esperanza de ver al artista en vivo. Por eso, la aparición de estas piezas publicitarias fue interpretada por muchos como una posible señal de que ambas ciudades habrían sido seleccionadas para recibir al intérprete de música urbana.

Incluso, entre los seguidores ya circulan versiones que apuntan a posibles fechas para los conciertos, que podrían realizarse el 22 y el 29 de agosto. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por el equipo del cantante.

Por ahora no hay anuncio oficial

A pesar de la emoción que se ha generado en redes sociales, hasta el momento no existe una comunicación oficial que confirme a Cali o Bucaramanga como parte del cierre del tour SENDÉ.

Tampoco se han revelado detalles relacionados con escenarios, venta de entradas o logística de los posibles eventos. Lo único cierto es que las pistas han sido suficientes para mantener activa la conversación digital y alimentar la expectativa de los seguidores del artista.

El gran momento que vive Ryan Castro

La posibilidad de nuevas fechas llega en uno de los momentos más importantes de la carrera de Ryan Castro. Durante los últimos meses, el cantante ha fortalecido su presencia en la escena musical gracias a SENDÉ, una propuesta que combina sonidos caribeños, identidad urbana y una puesta en escena de gran formato.

Uno de los hitos más destacados de esta etapa ocurrió en abril, cuando el artista reunió a más de 77.000 personas en Medellín entre su concierto en el estadio Atanasio Girardot y la transmisión gratuita realizada desde la Feria de Ganado.

La magnitud del evento confirmó el crecimiento de su convocatoria y el respaldo que ha logrado consolidar en diferentes regiones del país.

La conexión con sus seguidores impulsa la expectativa

Parte del éxito de Ryan Castro radica en la relación cercana que mantiene con su audiencia. La decisión de involucrar a los fanáticos en la elección de las últimas ciudades del tour fortaleció aún más ese vínculo y convirtió cada pista en un tema de conversación nacional.

Además, el buen desempeño de canciones recientes como “La Villa”, en colaboración con Kapo, ha mantenido al artista entre los nombres más comentados de la música urbana colombiana y latinoamericana.

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Por ahora, Cali y Bucaramanga permanecen a la expectativa. Mientras no haya un anuncio oficial, las vallas publicitarias seguirán alimentando las teorías de quienes sueñan con ser parte del cierre de una de las giras más exitosas de Ryan Castro.