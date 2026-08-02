Luciano D'Alessandro se ha convertido en uno de los participantes más queridos de Masterchef Celebrity Colombia 2026. Su carisma, sentido del humor y desempeño en la competencia han despertado el interés de los televidentes, quienes también quieren conocer más sobre su vida antes de alcanzar la fama.

En los últimos días, varias fotografías de su juventud comenzaron a circular en redes sociales, sorprendiendo a sus seguidores por el cambio físico que ha tenido con el paso de los años.

En las imágenes aparece con un estilo muy diferente al actual: un corte de cabello distinto, un rostro más juvenil y una apariencia que muchos calificaron como "irreconocible". Sin embargo, otros destacaron que su sonrisa y esencia siguen siendo las mismas.

Antes de convertirse en actor, Luciano tenía un camino profesional muy diferente. Estudió Ingeniería de Sistemas en la Universidad Bicentenaria de Aragua, en Venezuela, y obtuvo su título universitario. No obstante, decidió dejar esa carrera para seguir su verdadera pasión: la actuación.