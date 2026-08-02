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Así lucía Luciano D'Alessandro antes de la fama: fotos sorprendieron a seguidores

El participante de 'Masterchef Celebrity' recordó sus primeros años y mostró el cambio físico que ha tenido a lo largo de su carrera.
Luciano D'Alessandro
Créditos:
Canal RCN

Luciano D'Alessandro se ha convertido en uno de los participantes más queridos de Masterchef Celebrity Colombia 2026. Su carisma, sentido del humor y desempeño en la competencia han despertado el interés de los televidentes, quienes también quieren conocer más sobre su vida antes de alcanzar la fama.

En los últimos días, varias fotografías de su juventud comenzaron a circular en redes sociales, sorprendiendo a sus seguidores por el cambio físico que ha tenido con el paso de los años. 

En las imágenes aparece con un estilo muy diferente al actual: un corte de cabello distinto, un rostro más juvenil y una apariencia que muchos calificaron como "irreconocible". Sin embargo, otros destacaron que su sonrisa y esencia siguen siendo las mismas.

Antes de convertirse en actor, Luciano tenía un camino profesional muy diferente. Estudió Ingeniería de Sistemas en la Universidad Bicentenaria de Aragua, en Venezuela, y obtuvo su título universitario. No obstante, decidió dejar esa carrera para seguir su verdadera pasión: la actuación.

Su debut frente a las cámaras llegó gracias a una oportunidad inesperada durante una grabación en Venezuela. Desde entonces inició una carrera que lo llevó a participar en importantes producciones de su país y, posteriormente, a consolidarse en Colombia con exitosas telenovelas como 'La ley del corazón', 'Enfermeras' y otras producciones que lo posicionaron como uno de los actores más reconocidos de la televisión.

Actualmente, Luciano enfrenta un nuevo desafío en 'Masterchef Celebrity Colombia', donde ha demostrado disciplina, creatividad y disposición para salir de su zona de confort. El actor ha reconocido que participar en el reality ha sido una de las experiencias más exigentes de su carrera debido a la presión de la competencia, pero también una oportunidad para descubrir nuevas habilidades y crear fuertes lazos de amistad con sus compañeros.

MasterChef 
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