Rosalía decidió enfrentar de frente la polémica que la rodeó en las últimas semanas y aprovechó su primer concierto en Argentina para ofrecer una disculpa pública a sus seguidores. La artista catalana reconoció que cometió un error al compartir en sus redes sociales un video relacionado con la final del Mundial 2026, una publicación que fue interpretada por muchos argentinos como una burla tras la derrota de la Albiceleste frente a España.

Antes de comenzar su espectáculo en el Movistar Arena de Buenos Aires, la cantante interrumpió por unos minutos el concierto para dirigirse a los miles de asistentes que esperaban verla regresar al país. Con evidente sinceridad, aseguró que nunca tuvo la intención de ofender al público argentino y lamentó el malentendido que se generó en redes sociales.

"Qué lío se armó ese día. Simplemente sentí curiosidad y compartí el video sin pensar en las consecuencias. Fue una tremenda cagada, un error enorme", expresó Rosalía, provocando una inmediata ovación del público, que respondió con aplausos y muestras de apoyo.

La controversia comenzó días después de la final del Mundial, cuando la artista republicó un video en el que aparecía la ex actriz de cine para adultos Mia Khalifa utilizando una de sus canciones mientras celebraba el triunfo de España. La publicación fue interpretada por numerosos usuarios argentinos como una provocación, lo que generó una ola de críticas e incluso llamados en redes sociales para boicotear sus conciertos en Buenos Aires.