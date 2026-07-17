Juliana se confesó con Rosalía y habló de hombre que la dejó mal en el pasado

La primera parada de Rosalía en Bogotá con su LUX Tour dejó una noche cargada de emociones, música y momentos que rápidamente se hicieron virales. Uno de los más comentados fue el ya famoso "confesionario", una sección del concierto en la que la cantante española invita a una personalidad a subir al escenario para compartir una historia muy personal con el público.

En esta oportunidad, la invitada fue la cantante, actriz y compositora colombiana Juliana, quien conmovió a los asistentes con una experiencia que marcó su vida.

Antes de darle la palabra, Rosalía destacó el talento de la artista bogotana y reconoció el camino que ha construido tanto en la música como en la actuación. Muy emocionada, Juliana aprovechó el momento para contar que sigue la carrera de la española desde 2017 y que verla crecer hasta convertirse en una estrella mundial le dio el impulso para creer en su propio proyecto musical.