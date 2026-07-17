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Juliana le contó a Rosalía sobre el famoso actor que la marcó y la hizo sufrir

Juliana conmovió en el confesionario de Rosalía al revelar el duro comentario que recibió de un actor colombiano y la lección de amor propio que le dejó.
Juliana se confesó con Rosalía y habló de hombre que la dejó mal en el pasado
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La primera parada de Rosalía en Bogotá con su LUX Tour dejó una noche cargada de emociones, música y momentos que rápidamente se hicieron virales. Uno de los más comentados fue el ya famoso "confesionario", una sección del concierto en la que la cantante española invita a una personalidad a subir al escenario para compartir una historia muy personal con el público. 

En esta oportunidad, la invitada fue la cantante, actriz y compositora colombiana Juliana, quien conmovió a los asistentes con una experiencia que marcó su vida.

Antes de darle la palabra, Rosalía destacó el talento de la artista bogotana y reconoció el camino que ha construido tanto en la música como en la actuación. Muy emocionada, Juliana aprovechó el momento para contar que sigue la carrera de la española desde 2017 y que verla crecer hasta convertirse en una estrella mundial le dio el impulso para creer en su propio proyecto musical.

Después de ese intercambio lleno de admiración, Juliana decidió abrir su corazón y recordar una situación que vivió hace algunos años, cuando participaba en las grabaciones de una producción. Allí conoció a un actor colombiano con quien comenzó una relación sentimental. Todo parecía marchar bien, hasta que una conversación durante la fiesta de cierre cambió por completo la manera en que veía esa historia de amor.

Según relató, el actor le dijo que una de las cosas que más le gustaban de ella era que "con ella no importaba el físico". Aunque para algunas personas esa frase podría sonar inofensiva, Juliana confesó que la recibió como un golpe, pues sintió que él le estaba diciendo que no la veía como una mujer atractiva.

Lejos de quedarse con ese mal momento, la cantante aseguró que esa experiencia le dejó una gran enseñanza. Entendió que nunca debía conformarse con una relación en la que no se sintiera admirada, querida y valorada por completo. Por eso decidió no volver a compartir su vida con alguien que no la hiciera sentir suficiente. Sus palabras despertaron una fuerte ovación entre los asistentes al Movistar Arena.

Rosalía no dejó pasar la oportunidad para responder con el humor que la caracteriza. Entre risas, lanzó una frase que terminó robándose los aplausos de la noche: "La inteligencia lo perseguía, pero él corría más rápido", comentario que desató carcajadas y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Más allá de la anécdota, el momento dejó un mensaje que conectó con miles de personas. El confesionario volvió a demostrar por qué es uno de los espacios más especiales del LUX Tour, al permitir que historias reales lleguen al público. En esta ocasión, Juliana aprovechó el escenario para recordar la importancia del amor propio, de poner límites y de elegir relaciones en las que el respeto, la admiración y la dignidad siempre estén presentes.

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