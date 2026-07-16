Lo que comenzó como el relato de una primera cita terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos virales más comentados de las redes sociales. La historia de la "hamburguesa de triple carne" ha acumulado millones de reproducciones en TikTok y ha dividido a los usuarios entre quienes defienden la decisión de la joven y quienes consideran que el hombre tenía motivos para molestarse.

¿Cuál es la historia de la hamburguesa triple carne?

La polémica surgió cuando el creador de contenido venezolano Luis Miguel Castillo compartió un video en el que recordó una experiencia ocurrida hace aproximadamente cuatro años. Según contó, invitó a cenar a una mujer que conoció por medio de su madre. Durante la cita, ella propuso cambiar de restaurante y pidió una hamburguesa de triple carne, mientras él eligió una opción mucho más sencilla.

Para el influencer, ese gesto fue suficiente para pensar que la joven pretendía aprovecharse de su invitación e incluso insinuó que estaba interesada en encontrar un "sugar daddy". Su relato no tardó en viralizarse y abrió un intenso debate en internet.