Lo que comenzó como el relato de una primera cita terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos virales más comentados de las redes sociales. La historia de la "hamburguesa de triple carne" ha acumulado millones de reproducciones en TikTok y ha dividido a los usuarios entre quienes defienden la decisión de la joven y quienes consideran que el hombre tenía motivos para molestarse.
¿Cuál es la historia de la hamburguesa triple carne?
La polémica surgió cuando el creador de contenido venezolano Luis Miguel Castillo compartió un video en el que recordó una experiencia ocurrida hace aproximadamente cuatro años. Según contó, invitó a cenar a una mujer que conoció por medio de su madre. Durante la cita, ella propuso cambiar de restaurante y pidió una hamburguesa de triple carne, mientras él eligió una opción mucho más sencilla.
Para el influencer, ese gesto fue suficiente para pensar que la joven pretendía aprovecharse de su invitación e incluso insinuó que estaba interesada en encontrar un "sugar daddy". Su relato no tardó en viralizarse y abrió un intenso debate en internet.
Sin embargo, la historia tomó un rumbo diferente cuando Kerstin Guenther, la mujer involucrada, decidió contar su versión. En un video que superó los 10 millones de reproducciones, explicó que nunca buscó sacar provecho de la situación y que simplemente pidió el plato que realmente quería comer.
Además, cuestionó la actitud del creador de contenido con una frase que rápidamente se convirtió en tendencia: "¿Para qué me invitas a cenar si después me vas a juzgar por lo que pido?"
Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Mientras algunos usuarios defendieron la idea de que quien invita debe estar dispuesto a asumir el costo sin criticar la elección de la otra persona, otros consideraron que en una primera cita también es importante ser prudente y mostrar consideración por el gasto.
Más allá de quién tenga la razón, la llamada "polémica de la hamburguesa de triple carne" volvió a poner sobre la mesa un tema que genera opiniones encontradas: las expectativas en una primera cita, quién debe pagar la cuenta y cuáles son los límites entre la cortesía, el sentido común y las interpretaciones personales.