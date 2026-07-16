Condenan a 20 meses de prisión a hombre que golpeó a su perro en Bolívar

Fernando Alonso Oviedo Sánchez fue condenado a 20 meses de prisión por agredir a un perro de su propiedad en el sur de Bolívar. La sentencia también establece el pago de una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes y le prohíbe, durante 63 meses, adquirir, tener, cuidar o refugiar animales. Además, quedó inhabilitado por cinco años para ejercer derechos y funciones públicas.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el hombre reaccionó violentamente después de que el animal se comiera un pedazo de carne que se encontraba sobre un mesón. Oviedo Sánchez inmovilizó al perro, lo golpeó con un látigo y lo sometió a otras agresiones que le ocasionaron lesiones de consideración.

Los hechos quedaron grabados en un celular por un vecino. El material audiovisual se convirtió en una de las principales pruebas del proceso y permitió identificar al responsable. El hombre aceptó haber cometido el delito de lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física de un animal, en modalidad agravada.

El caso generó rechazo en redes sociales

El caso se hizo conocido desde el 3 de noviembre de 2025, cuando las imágenes comenzaron a circular en redes sociales. Los primeros reportes señalaron que el hombre se presentó días después ante la Policía en Yarumal, Antioquia, donde entregó al perro para que fuera valorado por veterinarios.

Los análisis determinaron que el animal entregado era compatible con el que aparecía en las grabaciones. El perro sobrevivió y los resultados de las valoraciones sobre sus lesiones fueron incorporados al proceso adelantado por la Fiscalía.

La condena se produce bajo el marco de la Ley Ángel, aprobada en 2025 para fortalecer las sanciones contra el maltrato animal. Esta norma establece penas de entre 20 y 42 meses de prisión para quienes causen lesiones graves a un animal, además de multas, inhabilidades y prohibiciones relacionadas con su tenencia y cuidado.