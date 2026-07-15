Investigan nuevo caso de feminicidio en Medellín

Las autoridades investigan como un presunto feminicidio la muerte de Janeth Estela Álvarez Rivera, una mujer de 52 años que fue atacada con un arma cortopunzante en su vivienda, ubicada en el nororiente de Medellín.

El caso ocurrió durante la madrugada del lunes 13 de julio en el barrio Popular 2. De acuerdo con la información preliminar, una de las hijas de la víctima alertó a las autoridades sobre la agresión y señaló como presunto responsable a Jorge Andrés Villada Ramírez, expareja de la mujer.

Familiares y vecinos trasladaron a Janeth Estela hasta el Hospital Pablo Tobón Uribe. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, llegó al centro médico sin signos vitales. El hombre señalado por el ataque fue encontrado muerto dentro de la vivienda.

La relación había terminado días antes

Según las primeras indagaciones, la víctima habría terminado la relación aproximadamente una semana antes de los hechos. Personas cercanas señalaron que presuntos episodios de violencia intrafamiliar y comportamientos posesivos habrían influido en su decisión.

Janeth Estela era oriunda del municipio de Olaya, Antioquia, trabajaba como asesora comercial y era madre de tres hijas. Familiares, vecinos y compañeros lamentaron su muerte y pidieron que el caso sea esclarecido.

Con este hecho, Medellín registra 13 mujeres asesinadas durante 2026. Nueve de estos casos son investigados preliminarmente como posibles feminicidios, según cifras conocidas por medios locales.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar oportunamente cualquier amenaza, agresión o señal de violencia contra las mujeres para activar las rutas institucionales de protección.