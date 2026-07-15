El programa de imitación musical más exitoso de Colombia está de vuelta. Caracol Televisión estrenará la undécima temporada de 'Yo me llamo', que llegará con grandes novedades, un jurado renovado y el esperado regreso de 'Yo me llamo Mini', espacio en el que los más pequeños demostrarán su talento al interpretar a los artistas más reconocidos del mundo.
En esta edición, los participantes buscarán convertirse en los dobles perfectos de sus ídolos, enfrentándose a un exigente proceso de selección y formación dentro de la reconocida Escuela de 'Yo me llamo'. Allí recibirán el acompañamiento de expertos para perfeccionar cada detalle de sus interpretaciones, desde la voz hasta la puesta en escena.
¿Quiénes son los jurados de 'Yo me llamo' 2026?
El jurado estará integrado por la experimentada Amparo Grisales, el maestro César Escola, el querido Aurelio Cheveroni y una gran novedad: el cantante vallenato Élder Dayán Díaz, quien se suma al equipo para aportar su experiencia musical y evaluar a los imitadores que buscarán conquistar el escenario.
Amparo Grisales aseguró que el nivel de exigencia seguirá siendo el sello del programa. Según explicó a este medio, "Yo me llamo es un formato exitoso a nivel mundial, pero en Colombia la exigencia es única. Desde la primera temporada buscamos que los participantes no solo se parezcan físicamente a sus artistas, sino que imiten su voz, gestos, forma de saludar, acento y cada detalle. Para ellos es un sueño estar en este escenario y, para nosotros, acompañarlos en ese proceso también lo es".
Por su parte, César Escola explicó a Kienyke que: "Esta temporada reúne muchísimo talento, incluso de participantes que llegaron desde Europa. Yo me llamo Colombia se ha convertido en un referente internacional, al punto de que personas de distintos países sueñan con inscribirse y demostrar su talento en este escenario".
La principal novedad será la llegada de Elder Dayán Díaz, hijo de Diomedes Díaz, como jurado. El reconocido cantante expresó que asume este nuevo reto con responsabilidad y aseguró que espera aportar comentarios objetivos y constructivos que ayuden al crecimiento artístico de los concursantes. Para el intérprete vallenato, su propósito será acompañar a los participantes más allá de una simple calificación, brindándoles herramientas para fortalecer su proceso dentro de la competencia.
Con nuevas voces, imitaciones sorprendentes, un jurado de lujo y el regreso de Yo me llamo Mini, la producción promete emocionar nuevamente a los televidentes y seguir consolidándose como el formato de imitación musical favorito de los colombianos.