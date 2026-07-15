El programa de imitación musical más exitoso de Colombia está de vuelta. Caracol Televisión estrenará la undécima temporada de 'Yo me llamo', que llegará con grandes novedades, un jurado renovado y el esperado regreso de 'Yo me llamo Mini', espacio en el que los más pequeños demostrarán su talento al interpretar a los artistas más reconocidos del mundo.

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En esta edición, los participantes buscarán convertirse en los dobles perfectos de sus ídolos, enfrentándose a un exigente proceso de selección y formación dentro de la reconocida Escuela de 'Yo me llamo'. Allí recibirán el acompañamiento de expertos para perfeccionar cada detalle de sus interpretaciones, desde la voz hasta la puesta en escena.

¿Quiénes son los jurados de 'Yo me llamo' 2026?

El jurado estará integrado por la experimentada Amparo Grisales, el maestro César Escola, el querido Aurelio Cheveroni y una gran novedad: el cantante vallenato Élder Dayán Díaz, quien se suma al equipo para aportar su experiencia musical y evaluar a los imitadores que buscarán conquistar el escenario.

Amparo Grisales aseguró que el nivel de exigencia seguirá siendo el sello del programa. Según explicó a este medio, "Yo me llamo es un formato exitoso a nivel mundial, pero en Colombia la exigencia es única. Desde la primera temporada buscamos que los participantes no solo se parezcan físicamente a sus artistas, sino que imiten su voz, gestos, forma de saludar, acento y cada detalle. Para ellos es un sueño estar en este escenario y, para nosotros, acompañarlos en ese proceso también lo es".