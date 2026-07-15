La Policía del Condado de Miami-Dade confirmó el fallecimiento de Michael-Anthony Leones Espino, conocido en el mundo artístico como Mykee Moves, bailarín que formó parte de los espectáculos de Rosalía y Rauw Alejandro.

Lea también: Karol G sorprendió a Rosalía con anécdota de desplante que le hizo su exnovio

El artista había sido reportado como desaparecido desde la mañana del pasado 12 de julio, lo que motivó una amplia campaña de búsqueda en redes sociales.

Tras conocerse su desaparición, tanto Rosalía como Rauw Alejandro compartieron publicaciones para ayudar a localizar al joven, invitando a sus seguidores a difundir la información con la esperanza de encontrarlo sano y salvo. La noticia generó una gran movilización entre fanáticos y colegas del mundo de la danza.