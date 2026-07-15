La Policía del Condado de Miami-Dade confirmó el fallecimiento de Michael-Anthony Leones Espino, conocido en el mundo artístico como Mykee Moves, bailarín que formó parte de los espectáculos de Rosalía y Rauw Alejandro.
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El artista había sido reportado como desaparecido desde la mañana del pasado 12 de julio, lo que motivó una amplia campaña de búsqueda en redes sociales.
Tras conocerse su desaparición, tanto Rosalía como Rauw Alejandro compartieron publicaciones para ayudar a localizar al joven, invitando a sus seguidores a difundir la información con la esperanza de encontrarlo sano y salvo. La noticia generó una gran movilización entre fanáticos y colegas del mundo de la danza.
Sin embargo, las autoridades informaron posteriormente que Mykee Moves fue hallado sin vida. En un comunicado oficial, la Policía de Miami-Dade señaló que la muerte es investigada como un aparente suicidio, aunque las circunstancias del caso continúan bajo investigación y no se han divulgado más detalles oficiales.
El bailarín era ampliamente reconocido por su talento y trayectoria en la industria musical. Participó en producciones y giras de gran impacto, entre ellas el Motomami Tour, de Rosalía, y Cosa Nuestra, de Rauw Alejandro.
Su trabajo sobre el escenario lo convirtió en una pieza importante de ambos espectáculos, destacándose por su energía y capacidad interpretativa.
Además de su carrera profesional, Mykee Moves había construido una sólida comunidad en redes sociales. Entre Instagram y TikTok sumaba más de 80.000 seguidores, con quienes compartía coreografías, ensayos y momentos detrás de cámaras durante las giras internacionales.
La noticia de su fallecimiento ha causado conmoción entre artistas, bailarines y seguidores, quienes han expresado mensajes de condolencia y reconocimiento a su legado dentro de la danza y el entretenimiento.