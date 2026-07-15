Jornada laboral en Colombia baja a 42 horas semanales desde este 15 de julio

Desde este miércoles 15 de julio de 2026, la jornada laboral máxima en Colombia pasa de 44 a 42 horas semanales, con lo que culmina el proceso de reducción gradual establecido por la Ley 2101 de 2021.

La medida comenzó a implementarse en 2023, cuando la jornada bajó de 48 a 47 horas. Posteriormente, se redujo a 46 horas en 2024 y a 44 horas en 2025. Con la entrada en vigor del último ajuste, el país alcanza finalmente el límite de 42 horas por semana.

¿Cómo se distribuirán las 42 horas?

La jornada podrá distribuirse, de común acuerdo entre el empleador y el trabajador, durante cinco o seis días a la semana, garantizando siempre un día de descanso.

Las empresas deberán ajustar sus horarios, turnos y reglamentos internos para cumplir con el nuevo límite. Sin embargo, la reducción del tiempo de trabajo no significa necesariamente que todos los empleados saldrán más temprano, pues cada empleador podrá reorganizar la jornada de acuerdo con las necesidades de su operación y dentro de los límites establecidos por la ley.

La norma también establece que la disminución de horas no podrá reducir el salario, las prestaciones sociales ni el valor de la hora ordinaria de trabajo. En consecuencia, los empleados deberán recibir la misma remuneración, aunque su jornada semanal sea más corta.

El tiempo laborado por encima de la jornada ordinaria acordada o de los límites legales deberá reconocerse como trabajo suplementario, cuando corresponda, junto con los respectivos recargos.

¿A quiénes aplica la reducción?

La jornada de 42 horas se aplica principalmente a las relaciones laborales del sector privado reguladas por el Código Sustantivo del Trabajo.

La reducción no cobija de forma general a los empleados públicos. Para estos trabajadores continúa vigente una jornada máxima de 44 horas semanales, mientras que los trabajadores oficiales se rigen por normas especiales y por lo establecido en sus contratos, convenciones colectivas o reglamentos internos.

Con este último ajuste, Colombia completa una transformación que comenzó hace cinco años y que busca disminuir el tiempo de trabajo sin afectar los ingresos de los empleados. Las empresas, por su parte, deberán reorganizar sus operaciones para garantizar el cumplimiento de la nueva jornada máxima semanal.