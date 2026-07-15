"ICE está haciendo un gran trabajo", Trump después de la muerte de dos inmigrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este miércoles la suspensión temporal de los controles de tráfico realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, tras la muerte de dos personas durante operativos migratorios en Maine y Texas.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump elogió el “trabajo excelente” y la “labor necesaria” de los agentes del ICE. De acuerdo con el mandatario "Los hombres y mujeres de ICE están haciendo un GRAN trabajo, uno que debe hacerse". Además, reiteró sus acusaciones contra la anterior administración del demócrata Joe Biden por la supuesta entrada de millones de personas al país “sin control ni verificación”.

“Muchos eran delincuentes, y debemos expulsarlos. Para lograrlo, debemos ser fuertes, firmes e inteligentes, y no podemos renunciar a una de las herramientas más importantes y eficaces del ICE para combatir el crimen: ¡los controles de tráfico! Si lo hacemos, estaremos jugando a favor de los delincuentes”, advirtió.

Trump defiende los operativos del ICE

El mandatario aseguró que a los demócratas “radicales de izquierda les encantaría” que los controles fueran suspendidos de manera definitiva, pero insistió en que esto no ocurrirá durante su Gobierno.

“ICE, sean prudentes, justos e inteligentes, y vuelvan a hacer su trabajo tan importante. ¡Sigan registrando esas cifras positivas en la lucha contra el crimen! Recuerden que en Estados Unidos se les aprecia y respeta”, afirmó.

El pronunciamiento de Trump se produjo después de que la entidad federal decidiera suspender, hasta nueva orden, la mayoría de los controles de tráfico y las inspecciones de vehículos. La medida fue adoptada días después de que un inmigrante colombiano muriera dentro de su automóvil en Biddeford, al sur de Maine, tras recibir disparos de un agente del ICE.

El senador de Maine Andy King explicó que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le informó que el agente abrió fuego después de que el joven presuntamente intentara utilizar su vehículo como arma.

Este fue el mismo argumento presentado por el ICE en enero, cuando un agente disparó contra la estadounidense Renée Good mientras se encontraba dentro de su automóvil en Minnesota.

Nuevas críticas contra la agencia

Días antes del incidente ocurrido en Maine, otro agente del ICE disparó contra un ciudadano mexicano durante un operativo de detención en Texas. La víctima también se encontraba dentro de un vehículo cuando fue atacada.

Estas muertes han reavivado las críticas contra la agencia y los llamados para que se realice una investigación independiente sobre sus procedimientos y el uso de la fuerza durante los operativos.

El denominado “zar de la frontera” de la Casa Blanca, Tom Homan, explicó este martes que la suspensión de los controles de tráfico corresponde únicamente a “una breve pausa” y no representa un cambio general en la política migratoria de la Administración Trump, que llegó al poder con la promesa de realizar deportaciones masivas.

Homan agregó que el ICE continuará desarrollando sus funciones mediante otros mecanismos mientras se revisan los procedimientos relacionados con los controles de vehículos.