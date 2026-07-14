Embajada de Colombia pide aclarar muerte de colombiano a manos del ICE

La víctima fue identificada por familiares, allegados y medios locales como Johan Sebastián Durán Guerrero, un joven de 26 años oriundo de Bucaramanga que residía en Biddeford. De acuerdo con organizaciones defensoras de migrantes, contaba con autorización de trabajo y número de Seguro Social.

El hecho ocurrió durante la mañana del lunes 13 de julio, cuando agentes del ICE realizaban labores de vigilancia en una vivienda relacionada con una persona que tenía una orden definitiva de deportación.

El senador de Maine Angus King afirmó que el secretario de Seguridad Nacional le informó que el colombiano fallecido no era la persona buscada por los agentes. También aseguró que los funcionarios involucrados no portaban cámaras corporales durante el procedimiento.

Según la versión del DHS, el conductor intentó abandonar el lugar en un vehículo y uno de los agentes disparó al considerar que existía un riesgo para la seguridad pública. Testigos y organizaciones sociales han pedido que esta versión sea contrastada mediante una investigación independiente y transparente.

Autoridades investigan lo sucedido

El FBI encabeza las investigaciones sobre el uso de la fuerza, mientras que la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional también fue notificada del procedimiento.

La muerte del colombiano generó protestas en Biddeford y pronunciamientos de autoridades locales, organizaciones defensoras de migrantes y congresistas, quienes solicitaron esclarecer lo sucedido y establecer posibles responsabilidades.