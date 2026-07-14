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Súper Astro Luna entregó los resultados del sorteo del 14 de julio

Conozca los resultados del sorteo de este martes 14 de julio de 2026.
¿Le atinó a los números y al signo? Súper Astro Luna entregó los resultados del 14 de julio.
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Fotomontaje

Súper Astro Luna compartió los dígitos ganadores de su más reciente sorteo. Este popular juego le da la probabilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Cada sorteo se celebra de lunes a viernes, a las 10:50 p. m.; sábados, después de las 10:40 p. m.; y domingos, a las 8:30 p. m.

Cómo reclamar el premio

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio. Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado.

Premiación

El premio mayor para quien atine las cuatro cifras y el signo se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para tres cifras más el signo, se multiplica mil veces el monto, y para dos cifras más el signo, el premio es de 100 veces lo apostado.

Resultados

Este martes 14 de julio se realizó el sorteo 8181 de la lotería Astro Luna. A continuación los resultados. 

Número ganador: 5099.

Signo ganador: Acuario.

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