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Cerros Orientales de Bogotá cerrarán durante el puente festivo

Los senderos ecológicos no estarán habilitados entre el 18 y el 20 de julio debido a los operativos de seguridad por la conmemoración del Día de la Independencia.
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Créditos:
Alcaldía de Bogotá

Si tenía planeado recorrer los Cerros Orientales de Bogotá durante el próximo puente festivo, deberá cambiar sus planes. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció el cierre temporal de los senderos ecológicos entre el sábado 18 y el lunes festivo 20 de julio.

Según explicó la entidad, la medida busca facilitar las labores de alistamiento y seguridad que realizará la Policía Nacional con motivo de los eventos programados para la conmemoración del Día de la Independencia.

Durante esos tres días no estará permitido el ingreso de visitantes a los senderos de los Cerros Orientales.

La EAAB informó que la operación normal se reanudará el martes 21 de julio, cuando los ciudadanos podrán volver a realizar sus recorridos de manera habitual.

Para ingresar será necesario hacer la reserva previa a través de la aplicación Caminos de los Cerros Orientales, plataforma oficial donde se habilitan los cupos para los visitantes.

La Empresa de Acueducto recordó que las reservas se habilitan con tres días de anticipación y que, una vez se completan los cupos disponibles para una jornada, el sistema cierra automáticamente las inscripciones.

 

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