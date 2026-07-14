Restrepo propone una alianza estratégica más amplia con Estados Unidos

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, y varios de los ministros designados del futuro Gobierno de Abelardo de la Espriella afirmaron este martes en Washington que el país busca establecer lazos estratégicos de mayor alcance con Estados Unidos y retomar iniciativas que, según señalaron, se perdieron durante los últimos años.

Durante su visita a la capital estadounidense, la delegación colombiana ofreció detalles sobre la agenda de la próxima Administración de De la Espriella, que pretende ampliar el comercio bilateral y atraer una mayor inversión internacional hacia Colombia.

Una nueva etapa con Estados Unidos

“Este representa un nuevo momento en la relación entre Colombia y Estados Unidos. Quizás un momento en el que podamos establecer una asociación estratégica de mayor alcance”, afirmó Restrepo durante un evento en inglés organizado por el Atlantic Council, centro de pensamiento con el que el economista colaboró como investigador.

Según el que será el “número dos” del Gobierno de De la Espriella, la delegación llegó a Washington con el propósito de desarrollar programas estratégicos de infraestructura y retomar iniciativas que dejaron de avanzar en los últimos años.

“Estamos aquí para fortalecer la seguridad económica y nacional, tanto en nuestro país como en Estados Unidos. Al considerar a Colombia como un socio estratégico y una plataforma para la democratización de Venezuela, creemos posible establecer un modelo de asociación en el que todas las partes salgan ganando”, agregó.

Restrepo también planteó la posibilidad de importar combustible desde Venezuela, país que ha acercado posiciones con Washington después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y de las negociaciones con el nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez sobre la gestión de las ventas de crudo venezolano.

El vicepresidente electo sostuvo que también es necesario mejorar la gestión pública mediante la cooperación con el sector privado y la asistencia técnica internacional.

“Hemos acudido, por ejemplo, al FMI y al Departamento del Tesoro para solicitar apoyo en este proceso”, explicó Restrepo sobre su estancia en Estados Unidos, donde la delegación también fue recibida en la sede del Banco Mundial.

La agenda diplomática del nuevo Gobierno

Restrepo viajó a Washington acompañado por los ministros designados de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar; Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y Comercio, Mauricio Gómez Amín.

La visita coincide con nuevas acusaciones del presidente saliente, Gustavo Petro, quien condenó el “asesinato” de un ciudadano colombiano durante un operativo migratorio en Maine y le pidió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que se pronunciara mediante un “mensaje al pueblo colombiano”.

En medio de las diferencias entre Petro y Trump, Bula insistió en que para el próximo Gobierno colombiano no se trata únicamente de recuperar el tiempo que, a su juicio, se perdió durante los últimos cuatro años, sino también de reconocer que el país atraviesa una coyuntura geopolítica mundial decisiva.

“Este es el momento de definir el lugar que ocupará Colombia en el futuro. En primer lugar, por supuesto, está la reconstrucción de la relación que manteníamos anteriormente con Estados Unidos e Israel, así como con países afines”, indicó el próximo canciller.