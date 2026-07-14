Rescatan 18 animales silvestres y capturan a dos presuntos traficantes

Entre los ejemplares recuperados se encuentran loros cabeciamarillos, loras amazónicas, pericos bronceados, canarios costeños, tortugas morrocoy y dos monos ardilla, especies que habían sido extraídas ilegalmente de departamentos como Bolívar, Cesar, Magdalena, Cundinamarca, Meta, Tolima y Atlántico.

Las autoridades explicaron que muchas de estas especies son capturadas cuando aún son crías, separadas de sus madres y transportadas en condiciones extremas que les provocan lesiones, deshidratación, estrés y desnutrición. Incluso, varios de los animales que sobreviven al tráfico ilegal desarrollan alteraciones físicas y de comportamiento que dificultan su regreso a la vida silvestre.

Uno de los casos que más impactó a los equipos de rescate fue el de dos monos ardilla encontrados abandonados dentro de una caja en un parque de Kennedy. Los primates presentaban bajo peso, lesiones en la piel y signos de estrés, por lo que fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, donde reciben atención veterinaria especializada con la esperanza de que puedan recuperarse y regresar a su hábitat natural.

Como resultado de los operativos, dos personas fueron capturadas y deberán responder por su presunta participación en el tráfico de fauna silvestre. De ser encontradas culpables, podrían enfrentar penas de entre cinco y once años de prisión, además de millonarias multas contempladas en los artículos 328 y 328A del Código Penal. Paralelamente, la Secretaría de Ambiente inició procesos sancionatorios por la vía administrativa.