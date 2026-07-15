Karol G continúa revelando detalles de su esperado ‘Viajando por el Mundo Tropitour’, la gira con la que llevará a los escenarios el universo musical de su más reciente álbum, 'Tropicoqueta'.

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En esta ocasión, la artista paisa sorprendió a sus seguidores al confirmar que Greeicy, Becky G y Elena Rose serán las invitadas especiales en algunas de las fechas programadas en Estados Unidos.

El anuncio fue recibido con entusiasmo por los fanáticos, quienes celebraron la reunión de tres reconocidas figuras de la música latina junto a la intérprete de 'Si antes te hubiera conocido'. La participación de estas artistas promete ofrecer un espectáculo con una mezcla de pop, urbano y ritmos latinos que han marcado tendencia en los últimos años.

¿Cuándo se presentará Greeicy y Karol G en EE.UU.?

En el caso de Greeicy, la cantante caleña estará presente en tres de los conciertos más importantes de la gira. Su primera aparición será el 16 de agosto en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Posteriormente acompañará a Karol G el 27 de septiembre en el Reliant Stadium de Houston, Texas, y finalmente el 3 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami.

Las entradas para estos conciertos ya se encuentran disponibles a través de la página oficial de Karol G, donde también se puede consultar el calendario completo del tour.