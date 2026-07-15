Karol G continúa revelando detalles de su esperado ‘Viajando por el Mundo Tropitour’, la gira con la que llevará a los escenarios el universo musical de su más reciente álbum, 'Tropicoqueta'.
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En esta ocasión, la artista paisa sorprendió a sus seguidores al confirmar que Greeicy, Becky G y Elena Rose serán las invitadas especiales en algunas de las fechas programadas en Estados Unidos.
El anuncio fue recibido con entusiasmo por los fanáticos, quienes celebraron la reunión de tres reconocidas figuras de la música latina junto a la intérprete de 'Si antes te hubiera conocido'. La participación de estas artistas promete ofrecer un espectáculo con una mezcla de pop, urbano y ritmos latinos que han marcado tendencia en los últimos años.
¿Cuándo se presentará Greeicy y Karol G en EE.UU.?
En el caso de Greeicy, la cantante caleña estará presente en tres de los conciertos más importantes de la gira. Su primera aparición será el 16 de agosto en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
Posteriormente acompañará a Karol G el 27 de septiembre en el Reliant Stadium de Houston, Texas, y finalmente el 3 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami.
Las entradas para estos conciertos ya se encuentran disponibles a través de la página oficial de Karol G, donde también se puede consultar el calendario completo del tour.
La colaboración entre Karol G y Greeicy que impulsó esta invitación
La presencia de Greeicy en el escenario no es una casualidad. Ambas artistas colaboraron recientemente en Amiga Mía, una de las canciones incluidas en Tropicoqueta, el más reciente trabajo discográfico de Karol G.
El tema ha tenido una destacada recepción por parte del público, superando los 72 millones de reproducciones en Spotify y acumulando más de 29 millones de visualizaciones en YouTube, cifras que reflejan el éxito de la colaboración.
Tras conocerse la noticia, Greeicy también compartió su emoción en redes sociales. A través de sus historias de Instagram publicó una fotografía junto a Karol G, acompañada precisamente por Amiga Mía, un gesto que fue interpretado por sus seguidores como una muestra de la buena relación artística y personal que mantienen.
Con este anuncio, Karol G sigue aumentando la expectativa por el ‘Viajando por el Mundo Tropitour’, una gira que reunirá a destacadas voces femeninas de la música latina y que promete convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del año para sus seguidores en Estados Unidos.