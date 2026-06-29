“Únete a la manada”: la respuesta de De La Espriella a Karol G

El presidente electo Abelardo De La Espriella respondió este lunes al mensaje público de Karol G, quien le pidió gobernar para todos los colombianos tras su triunfo electoral. El intercambio ocurre en medio de la transición presidencial y después de que el CNE ratificara los resultados.
La respuesta del presidente electo
El presidente electo Abelardo De La Espriella respondió en X al mensaje que la cantante colombiana Karol G publicó tras las elecciones presidenciales. La artista le había pedido asumir su victoria como una responsabilidad y no como un premio, con énfasis en la necesidad de gobernar para quienes votaron por él y para quienes eligieron otra opción.
En su respuesta, De La Espriella sostuvo que desde la campaña planteó como propósito “gobernar para todos los colombianos”, incluidos quienes no respaldaron su candidatura. También afirmó que la figura presidencial debe representar unidad y que el país necesita recuperar la confianza en sus gobernantes.
El cierre de su mensaje fue el punto que más llamó la atención en redes sociales. El presidente electo invitó directamente a Karol G a sumarse a su proyecto político con la frase: “Únete a la manada”. La expresión hace referencia al lenguaje usado por De La Espriella durante su campaña y por sus seguidores.
El mensaje de Karol G
La publicación de Karol G apareció el domingo 28 de junio, una semana después de la segunda vuelta presidencial. La cantante aclaró que no escribía como simpatizante ni como opositora, sino como ciudadana colombiana.
En su carta, la artista pidió dejar atrás la campaña y concentrarse en el ejercicio del poder. También señaló que el triunfo electoral no debía entenderse como un trofeo, sino como una responsabilidad frente al país.
Karol G insistió en que Colombia necesita un gobierno que escuche a quienes apoyaron al nuevo mandatario y también a quienes votaron por el candidato de izquierda Iván Cepeda. Su mensaje incluyó llamados sobre seguridad, educación, oportunidades para los jóvenes, condiciones para los hogares y atención al campo.
El pronunciamiento tuvo impacto porque la cantante no suele intervenir de manera frecuente en debates políticos nacionales. Además, su mensaje se dio en un escenario poselectoral marcado por un resultado estrecho y por los primeros movimientos de la transición.