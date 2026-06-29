“Únete a la manada”: la respuesta de De La Espriella a Karol G

El presidente electo Abelardo De La Espriella respondió este lunes al mensaje público de Karol G, quien le pidió gobernar para todos los colombianos tras su triunfo electoral. El intercambio ocurre en medio de la transición presidencial y después de que el CNE ratificara los resultados.

La respuesta del presidente electo

El presidente electo Abelardo De La Espriella respondió en X al mensaje que la cantante colombiana Karol G publicó tras las elecciones presidenciales. La artista le había pedido asumir su victoria como una responsabilidad y no como un premio, con énfasis en la necesidad de gobernar para quienes votaron por él y para quienes eligieron otra opción.

En su respuesta, De La Espriella sostuvo que desde la campaña planteó como propósito “gobernar para todos los colombianos”, incluidos quienes no respaldaron su candidatura. También afirmó que la figura presidencial debe representar unidad y que el país necesita recuperar la confianza en sus gobernantes.

El cierre de su mensaje fue el punto que más llamó la atención en redes sociales. El presidente electo invitó directamente a Karol G a sumarse a su proyecto político con la frase: “Únete a la manada”. La expresión hace referencia al lenguaje usado por De La Espriella durante su campaña y por sus seguidores.