¿Cuándo empieza 'MasterChef Celebrity 2026'? Lina Tejeiro anunció la fecha

¿Quiénes son los participantes de 'Masterchef Celebrity Colombia 2026'?

En esta nueva temporada, 24 celebridades aceptarán el reto de demostrar que también tienen talento en la cocina. Los participantes son:

Angélica Blandón, Emiro Navarro, Emmanuel Restrepo, Hugo Gómez, Iván Marín, Jimmy Vásquez, Julieta Piñeres, Lina Tejeiro, Marcela Carvajal, Martha Restrepo, Milena López, Sebastián Villalobos, Tuto Patiño, Sebastián Vega, Verónica Orozco, Víctor Tarazona, Luciano D'Alessandro, Luisa Vergara, Mariana Mozo, Diana Mina, Tavo Bernate, Robert Farah, Pautips y Virginia Lizcano.

Como ya es tradición, el programa combinará retos individuales, pruebas por equipos y desafíos de eliminación que pondrán a prueba la creatividad, la técnica y la capacidad de los famosos para trabajar bajo presión.

¿Quiénes son los jurados de 'Masterchef Celebrity Colombia 2026'?

El jurado estará integrado nuevamente por los reconocidos chefs Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, quienes continuarán aportando su experiencia y exigencia en cada evaluación. A ellos se suma la chef española Belén Alonso, quien llega para aportar una nueva visión gastronómica y evaluar cada preparación junto a sus compañeros.

Con una combinación de nuevas personalidades, retos inéditos y la exigencia característica del programa, 'MasterChef Celebrity Colombia' 2026 buscará conquistar nuevamente a la audiencia desde su estreno el próximo 21 de julio a las 8:00 p. m. de lunes a viernes y domingos por la pantalla del Canal RCN.