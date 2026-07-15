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Bogotá abre 1.261 vacantes de empleo: así puede postularse

La convocatoria estará disponible hasta el 18 de julio y ofrece oportunidades para personas con primaria, bachillerato, estudios técnicos, tecnológicos y profesionales.
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La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá anunciaron una nueva convocatoria con 1.261 vacantes laborales a través de la estrategia Talento Capital, dirigida a personas que buscan empleo en diferentes sectores de la economía.

De acuerdo con la entidad, 1.061 de las vacantes están dirigidas a personas con formación entre básica primaria, básica secundaria y bachillerato, con el objetivo de ampliar las oportunidades para quienes buscan su primer empleo o aún no cuentan con estudios superiores.

Las ofertas estarán disponibles hasta el sábado 18 de julio y abarcan sectores como comercio, logística, manufactura, industria, salud, transporte, servicios y tecnología.

La convocatoria también incluye un enfoque de inclusión laboral. Del total de ofertas:

  • 651 vacantes priorizan la contratación de mujeres.
  • 397 están dirigidas a jóvenes entre 18 y 28 años.
  • 361 son para personas sin experiencia laboral.
  • 192 están destinadas a mayores de 50 años.
  • 36 promueven la vinculación de personas con discapacidad.
  • 84 requieren perfiles profesionales especializados.

Entre los cargos más solicitados se encuentran auxiliares de bodega, auxiliares logísticos y administrativos, conductores con licencia C2 y C3, asesores comerciales, operarios de producción, auxiliares de farmacia y enfermería, soldadores, pintores industriales, técnicos electromecánicos, contadores, analistas de aduanas y profesionales del área de la salud.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas deben registrar o actualizar su hoja de vida en la plataforma del Servicio Público de Empleo y aplicar a las vacantes que se ajusten a su perfil.

Quienes prefieran recibir orientación presencial pueden acercarse a la Agencia Distrital de Empleo, ubicada en la carrera 13 #27-00, local 12, donde recibirán acompañamiento para registrar su hoja de vida, fortalecer su perfil laboral y participar en procesos de intermediación con las empresas.

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