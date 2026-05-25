El esperado regreso de MasterChef Celebrity Colombia todavía no tiene fecha confirmada y, aunque muchos televidentes pensaban que ocuparía inmediatamente el espacio dejado por La Casa de los Famosos Colombia, todo apunta a que el canal RCN decidió aplazar su estreno por una poderosa razón: el Mundial de Fútbol de 2026.
Según información revelada por la Revista Vea y fuentes cercanas al canal, las directivas del Canal RCN estarían preocupadas por el impacto que tendría la competencia deportiva más importante del mundo sobre el rating del exitoso reality de cocina.
El Mundial 2026 podría afectar el rating de MasterChef Celebrity
Uno de los principales temores dentro del canal estaría relacionado con las constantes modificaciones que genera el Mundial en la programación televisiva. Durante el torneo, las transmisiones de partidos, programas de análisis, previas y especiales deportivos suelen ocupar las franjas de mayor audiencia.
Esta situación podría provocar interrupciones frecuentes en las emisiones de MasterChef Celebrity Colombia, afectando el seguimiento de los televidentes y reduciendo el impacto de una temporada que, según trascendió, sería una de las más ambiciosas desde el debut del formato en Colombia.
Desde su estreno en 2018, el programa se consolidó como uno de los realities más exitosos de la televisión colombiana, razón por la cual el canal buscaría una estrategia que le permita aprovechar al máximo el interés del público.
RCN reorganiza su programación nocturna
Mientras se define el futuro del reality culinario, el Canal RCN ya comenzó a realizar cambios importantes en su parrilla de programación. En recientes promociones se confirmó que el espacio nocturno que muchos esperaban para el regreso de ‘MasterChef Celebrity’ será ocupado temporalmente por La Rosa de Guadalupe.
La producción mexicana llegará con doble horario de lunes a viernes, aumentando aún más las dudas sobre la fecha oficial de estreno del reality de cocina.
Las celebridades que estarían en la nueva temporada
La expectativa alrededor de la temporada octava continúa creciendo, especialmente por los nombres que suenan como posibles participantes. Entre las celebridades mencionadas aparecen Lina Tejeiro, Sebastián Villalobos, Verónica Orozco, Iván Marín, Emanuel Restrepo, Pau Tips y Marcela Carvajal.
Uno de los casos que más ha llamado la atención es el de la actriz llanera, quien habría tenido que abandonar el proyecto debido a su embarazo.
¿Cuándo se estrenará MasterChef Celebrity Colombia?
Por ahora, el canal no ha entregado una fecha oficial para el estreno de MasterChef Celebrity. Sin embargo, todo indica que la producción esperará el momento adecuado para evitar competir directamente con el Mundial 2026 y garantizar emisiones continuas que mantengan el interés de la audiencia.
En ese orden de ideas, teniendo en mente que el partido final del Mundial es el domingo 19 de julio, se espera que a la semana siguiente ya sea el estreno de la octava temporada de la competencia culinaria, aunque también está la posibilidad de que sea lanzada hasta agosto.