El esperado regreso de MasterChef Celebrity Colombia todavía no tiene fecha confirmada y, aunque muchos televidentes pensaban que ocuparía inmediatamente el espacio dejado por La Casa de los Famosos Colombia, todo apunta a que el canal RCN decidió aplazar su estreno por una poderosa razón: el Mundial de Fútbol de 2026.

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Según información revelada por la Revista Vea y fuentes cercanas al canal, las directivas del Canal RCN estarían preocupadas por el impacto que tendría la competencia deportiva más importante del mundo sobre el rating del exitoso reality de cocina.

El Mundial 2026 podría afectar el rating de MasterChef Celebrity

Uno de los principales temores dentro del canal estaría relacionado con las constantes modificaciones que genera el Mundial en la programación televisiva. Durante el torneo, las transmisiones de partidos, programas de análisis, previas y especiales deportivos suelen ocupar las franjas de mayor audiencia.

Esta situación podría provocar interrupciones frecuentes en las emisiones de MasterChef Celebrity Colombia, afectando el seguimiento de los televidentes y reduciendo el impacto de una temporada que, según trascendió, sería una de las más ambiciosas desde el debut del formato en Colombia.

Desde su estreno en 2018, el programa se consolidó como uno de los realities más exitosos de la televisión colombiana, razón por la cual el canal buscaría una estrategia que le permita aprovechar al máximo el interés del público.