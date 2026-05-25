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¿Vive en el exterior? Esto necesita para votar en las elecciones presidenciales

Lun, 25/05/2026 - 09:07
Ya abrieron las urnas para colombianos en el exterior. Revise documento válido, fechas y cómo consultar su puesto de votación.
¿Vive en el exterior? Esto necesita para votar en las elecciones presidenciales
Créditos:
Registraduría Nacional

Las urnas para los colombianos en el exterior ya están abiertas para la primera vuelta presidencial de 2026. La jornada irá hasta el domingo 31 de mayo y solo podrán votar quienes estén habilitados en el censo electoral.

Ya empezó la votación en el exterior

Los colombianos que viven fuera del país ya pueden votar en las elecciones de presidente y vicepresidente de la República. La Registraduría Nacional informó que la jornada comenzó este lunes 25 de mayo y se extenderá durante una semana, hasta el domingo 31 de mayo.

La votación se realizará entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., según la hora local de cada país. Para esta elección, 1.414.661 colombianos están habilitados para sufragar en el exterior, en 253 puestos de votación ubicados en 67 países. Entre el 25 y el 30 de mayo habrá 1.489 mesas habilitadas, mientras que el 31 de mayo funcionarán 2.181 mesas.

La apertura protocolaria de la jornada se realizó el domingo 24 de mayo y fue liderada por la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy. En el acto también participaron la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio del Interior y la Procuraduría General de la Nación.

Según la Cancillería, la apertura simbólica se hizo desde el Consulado de Colombia en Auckland, Nueva Zelanda, una de las primeras sedes en iniciar por la diferencia horaria. Las votaciones se desarrollarán en sedes diplomáticas, consulares y puntos habilitados por embajadas y consulados.

¿Qué documento necesita para votar?

La regla principal es clara: el único documento válido para votar es la cédula de ciudadanía. La Registraduría precisó que se puede presentar la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital, ya sea en formato físico o desde el dispositivo móvil.

Esto significa que el pasaporte, la contraseña, la libreta militar u otros documentos no sirven para sufragar. El ciudadano puede estar inscrito en el exterior, pero si no presenta la cédula válida en el puesto asignado, no podrá votar.

También es clave verificar si la persona está incluida en el censo electoral. No basta con vivir cerca de un consulado o tener nacionalidad colombiana: para votar se debe aparecer habilitado en el puesto correspondiente.

¿Dónde consultar el puesto de votación?

Antes de desplazarse, los ciudadanos deben consultar su lugar de votación. La Registraduría indicó que la verificación puede hacerse en su página web, en el botón “Consulta lugar de votación”, así como en el chatbot institucional y en la aplicación aVotar.

La consulta es importante porque los puestos en el exterior dependen de la organización consular y pueden variar según el país, la ciudad o la sede habilitada. La Registraduría también tiene disponible una herramienta de georreferenciación para revisar la ubicación de puestos de votación en Colombia y en el mundo.

La jornada en el exterior continuará hasta el domingo 31 de mayo. Ese día, a partir de las 4:00 p. m., hora legal de Colombia, la Registraduría empezará a divulgar los resultados preliminares de las votaciones realizadas fuera del país.

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