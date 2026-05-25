Paloma Valencia se reunió con Machado y Tarazona en Panamá

La candidata presidencial Paloma Valencia se reunió en Panamá con María Corina Machado y María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay. El encuentro ocurrió en la recta final de la campaña presidencial y dejó un mensaje centrado en la defensa de la democracia y las libertades.

Un encuentro con carga política

A pocos días de la primera vuelta presidencial en Colombia, prevista para el 31 de mayo de 2026, Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, viajó a Panamá para reunirse con la líder opositora venezolana María Corina Machado y con María Claudia Tarazona, viuda del asesinado precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La fecha electoral fue definida por la Registraduría Nacional en el calendario oficial de 2026.

El encuentro se realizó después del cierre de campaña de Valencia en Bogotá, donde la aspirante reunió a cerca de 12.000 personas en el Movistar Arena, según reportes sobre la jornada política del domingo 24 de mayo.

La reunión tuvo un componente simbólico claro: unir en una misma imagen a una candidata de la derecha colombiana, una de las principales figuras de la oposición venezolana y la viuda de un dirigente político asesinado durante la campaña. El mensaje común giró alrededor de la defensa de la democracia, la libertad y la necesidad de evitar que Colombia siga el camino político de Venezuela.

El mensaje de Valencia y Machado

Durante el encuentro, Valencia destacó a Machado como un referente regional de resistencia democrática. La dirigente venezolana fue reconocida con el Premio Nobel de Paz 2025 por su trabajo en favor de los derechos democráticos en Venezuela y por su lucha por una transición pacífica desde la dictadura hacia la democracia.

Valencia afirmó que Colombia no debía “caer en el abismo” por el que, según dijo, pasó Venezuela. La frase fue parte del mensaje central de la candidata, que volvió a ubicar el caso venezolano como advertencia electoral en la última semana de campaña.

Machado, por su parte, habló de un momento decisivo para Colombia y Venezuela. Según las declaraciones recogidas tras el encuentro, la dirigente sostuvo que los destinos de ambos países están unidos por el pasado, el presente y el futuro, y pidió a los ciudadanos colombianos ejercer su voto con responsabilidad en los días decisivos de la elección.

María Claudia Tarazona también participó en el pronunciamiento. La viuda de Miguel Uribe Turbay señaló que su esposo quería conocer a Machado y expresó respaldo a Valencia en esta etapa de la campaña. Su presencia reforzó el componente emocional y político del encuentro, en una elección marcada por el asesinato del precandidato y por el uso de la seguridad como uno de los ejes del debate público.

El episodio ocurre en la fase final de una campaña presidencial con alta tensión entre sectores de derecha, centro e izquierda. Para Valencia, la reunión busca reforzar su narrativa sobre seguridad, libertades y defensa institucional. Lo que sigue será medir si ese mensaje logra ampliar su alcance electoral antes de la votación del domingo 31 de mayo.