La fiebre del K-pop sigue creciendo en Colombia y ahora suma uno de los anuncios más esperados por los fanáticos del género. La agrupación surcoreana Stray Kids llegará por primera vez al país con un concierto que promete una experiencia de gran formato cargada de energía, producción visual y algunos de los mayores éxitos de su carrera.



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La cita será el próximo 9 de septiembre de 2026 en el Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá, escenario que recibirá a la banda en medio de una gira especial por América Latina llamada STRAYCITY. El recorrido también incluirá presentaciones en otras ciudades de la región, como Buenos Aires y Ciudad de México.

Además del debut del grupo en Colombia, el evento contará con invitados especiales. En la fecha de Bogotá también estarán presentes los artistas Bad Milk, Kei Linch y el grupo Nexz.

Precios de las entradas y fechas de venta

La boletería para el concierto estará disponible desde el próximo 27 de mayo a través de Ticketmaster y los canales oficiales del evento. Sin embargo, los clientes de Claro tendrán acceso a una preventa exclusiva desde el 25 de mayo a las 10:00 de la mañana hasta el 27 de mayo a las 9:59 a.m. o hasta agotar existencias.

Cada comprador podrá adquirir un máximo de cuatro entradas por transacción.

Estos serán los precios oficiales con servicio incluido:

VIP: $1.081.000

101 al 108: $793.000

109 al 116: $721.000

127 al 132: $552.000

117 al 126: $480.000

Preferencial: $312.000

Early Entry VIP Package: $1.898.587

La organización confirmó además que todas las localidades estarán habilitadas para mayores de 12 años.