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Stray Kids en Colombia 2026: todo lo que debe saber del concierto en Bogotá

Lun, 25/05/2026 - 08:47
El fenómeno global del K-pop aterrizará por primera vez en Colombia. Stray Kids confirmó un concierto histórico en Bogotá como parte de su gira especial ‘STRAYCITY’.
Stray Kids en Colombia 2026: todo lo que debe saber del concierto en Bogotá
Créditos:
Facebook Stray Kids

La fiebre del K-pop sigue creciendo en Colombia y ahora suma uno de los anuncios más esperados por los fanáticos del género. La agrupación surcoreana Stray Kids llegará por primera vez al país con un concierto que promete una experiencia de gran formato cargada de energía, producción visual y algunos de los mayores éxitos de su carrera.

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La cita será el próximo 9 de septiembre de 2026 en el Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá, escenario que recibirá a la banda en medio de una gira especial por América Latina llamada STRAYCITY. El recorrido también incluirá presentaciones en otras ciudades de la región, como Buenos Aires y Ciudad de México.

Además del debut del grupo en Colombia, el evento contará con invitados especiales. En la fecha de Bogotá también estarán presentes los artistas Bad Milk, Kei Linch y el grupo Nexz.

Precios de las entradas y fechas de venta

La boletería para el concierto estará disponible desde el próximo 27 de mayo a través de Ticketmaster y los canales oficiales del evento. Sin embargo, los clientes de Claro tendrán acceso a una preventa exclusiva desde el 25 de mayo a las 10:00 de la mañana hasta el 27 de mayo a las 9:59 a.m. o hasta agotar existencias.

Cada comprador podrá adquirir un máximo de cuatro entradas por transacción.

Estos serán los precios oficiales con servicio incluido:

  • VIP: $1.081.000
  • 101 al 108: $793.000
  • 109 al 116: $721.000
  • 127 al 132: $552.000
  • 117 al 126: $480.000
  • Preferencial: $312.000
  • Early Entry VIP Package: $1.898.587

La organización confirmó además que todas las localidades estarán habilitadas para mayores de 12 años.

Un fenómeno global del K-pop

Stray Kids debutó oficialmente en 2018 y desde entonces se consolidó como una de las agrupaciones más influyentes del K-pop actual. Integrado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N., el grupo ha destacado por su capacidad de autoproducción y por mezclar géneros como hip hop, EDM, rock y pop.

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Con miles de millones de reproducciones en plataformas digitales y giras multitudinarias alrededor del mundo, la banda llega a Latinoamérica en uno de los momentos más importantes de su carrera. Incluso, días después de su paso por Bogotá, encabezará el festival Rock in Rio, convirtiéndose en el primer acto de K-pop en liderar el reconocido evento.

Aunque el setlist oficial todavía no ha sido confirmado, canciones como God’s Menu, MIROH, Thunderous, S-Class, Back Door, CASE 143, MANIAC y LALALALA perfilan como algunas de las más esperadas por los fanáticos colombianos.

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